هل تناول الجبنة قبل النوم يسبب الكوابيس للأطفال.. جمال شعبان يحسم الجدل

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الانسياق وراء الخرافات الصحية، موضحًا أن الجبنة لا تسبب الكوابيس، ومؤكدًا أهمية توقيت تناول الطعام وتأثير الأجواء الأسرية على الحالة النفسية للأطفال.

وعلق الدكتور جمال شعبان، على الاعتقاد الشائع بأن تناول الأطفال الجبنة في المساء أو قبل النوم قد يؤدي إلى رؤية الكوابيس، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد من الخرافات الصحية التي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقيقة علمية.

وأوضح شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن تناول الجبنة لا يعني بالضرورة تعرض الطفل للكوابيس، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية للطفل تتأثر بعوامل متعددة، ولا يمكن ربطها بنوع واحد من الأطعمة دون وجود أدلة علمية.

الحالة النفسية للأسرة تؤثر على الأطفال

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن الحالة النفسية للطفل أكثر تعقيدًا مما يعتقده البعض، موضحًا أن الأطفال يتأثرون بالأجواء المحيطة بهم داخل الأسرة، وما تشهده من ضغوط أو توترات نفسية.

وأكد أهمية الاهتمام بالاستقرار النفسي للأطفال، وتوفير بيئة أسرية هادئة تساعدهم على النوم بصورة جيدة، بدلًا من إرجاع اضطرابات النوم أو الأحلام المزعجة إلى أطعمة بعينها دون التحقق من الأسباب الحقيقية.

هل تناول الطعام قبل النوم يسبب مشكلات صحية؟

وأوضح شعبان أن الجبنة من الأطعمة التي يمكن أن تدخل ضمن النظام الغذائي للطفل، لكنه شدد على أهمية تناول الوجبات في وقت مناسب قبل النوم، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في ساعات متأخرة من الليل.

ولفت إلى أن العادات الغذائية غير الصحية وتناول الطعام في أوقات متأخرة قد يؤثران على جودة النوم والصحة العامة، ما يستدعي تنظيم مواعيد الوجبات والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن.

تحذير من الأكل المتأخر وتأثيره على الصحة

وحذر العميد السابق لمعهد القلب القومي من الإفراط في تناول الطعام ليلًا، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إلى العادات الغذائية التي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان وحالته النفسية.

وأكد ضرورة الاهتمام بمواعيد الطعام، وتجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم، مع مراعاة احتياجات الأطفال الغذائية ومراحل نموهم، بما يساعد على تحسين جودة النوم والحفاظ على الصحة العامة.