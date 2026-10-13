قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعرض على ترامب شن عملية عسكرية واسعة ضد إيران قبل الانتخابات
إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب اتهامات قاعدة فيرفورد وتهدد بإعادة النظر في العلاقات
السعودية.. سقوط شظايا اعتراض في منطقة سكنية بالظهران
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض
السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين استهدفا الظهران ومنطقة حرض
طلع 120 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة
وجبة فرايد تشيكن تنقل أسرة كاملة للمستشفى بالفيوم.. أب يكشف تفاصيل إصابة طفليه وزوجته باشتباه تسمم غذائي
التحالف يكشف تفاصيل ضربات صنعاء: استهداف مصادر إمداد الصواريخ والمسيّرات
ترامب: واشنطن تواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.. وتحذر الصين وروسيا من دعم إيران
بعد إنذار بالإخلاء.. ضربات للتحالف بقيادة السعودية تستهدف منشأة نفطية في صنعاء
عمرو عبد الجليل يكشف لصدى البلد كواليس برنامج «توأم رمضان» مع شقيقه الشيخ أيمن| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تناول الجبنة قبل النوم يسبب الكوابيس للأطفال.. جمال شعبان يحسم الجدل

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
اخبار توك شو

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الانسياق وراء الخرافات الصحية، موضحًا أن الجبنة لا تسبب الكوابيس، ومؤكدًا أهمية توقيت تناول الطعام وتأثير الأجواء الأسرية على الحالة النفسية للأطفال.

وعلق الدكتور جمال شعبان، على الاعتقاد الشائع بأن تناول الأطفال الجبنة في المساء أو قبل النوم قد يؤدي إلى رؤية الكوابيس، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد من الخرافات الصحية التي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقيقة علمية.

وأوضح شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن تناول الجبنة لا يعني بالضرورة تعرض الطفل للكوابيس، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية للطفل تتأثر بعوامل متعددة، ولا يمكن ربطها بنوع واحد من الأطعمة دون وجود أدلة علمية.

الحالة النفسية للأسرة تؤثر على الأطفال

 

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن الحالة النفسية للطفل أكثر تعقيدًا مما يعتقده البعض، موضحًا أن الأطفال يتأثرون بالأجواء المحيطة بهم داخل الأسرة، وما تشهده من ضغوط أو توترات نفسية.

وأكد أهمية الاهتمام بالاستقرار النفسي للأطفال، وتوفير بيئة أسرية هادئة تساعدهم على النوم بصورة جيدة، بدلًا من إرجاع اضطرابات النوم أو الأحلام المزعجة إلى أطعمة بعينها دون التحقق من الأسباب الحقيقية.

هل تناول الطعام قبل النوم يسبب مشكلات صحية؟

 

وأوضح شعبان أن الجبنة من الأطعمة التي يمكن أن تدخل ضمن النظام الغذائي للطفل، لكنه شدد على أهمية تناول الوجبات في وقت مناسب قبل النوم، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في ساعات متأخرة من الليل.

ولفت إلى أن العادات الغذائية غير الصحية وتناول الطعام في أوقات متأخرة قد يؤثران على جودة النوم والصحة العامة، ما يستدعي تنظيم مواعيد الوجبات والحرص على اتباع نظام غذائي متوازن.

تحذير من الأكل المتأخر وتأثيره على الصحة

 

وحذر العميد السابق لمعهد القلب القومي من الإفراط في تناول الطعام ليلًا، مشيرًا إلى أهمية الانتباه إلى العادات الغذائية التي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان وحالته النفسية.

وأكد ضرورة الاهتمام بمواعيد الطعام، وتجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم، مع مراعاة احتياجات الأطفال الغذائية ومراحل نموهم، بما يساعد على تحسين جودة النوم والحفاظ على الصحة العامة.

الجبنة جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الصحة معهد القلب القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

الدعاء

حكم الدعاء بـ «يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

هولندا

الشرطة الهولندية لـ «صدى البلد»: القبض على المواطن المصري أحمد ناصر تم بتهمة الاشتباه

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

ترشيحاتنا

الفاتيكان

الفاتيكان: نجاح جراحة للبابا ليو الرابع عشر لاستئصال عقدة من الرئة

وزير الصحة

على هامش الدورة 73 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.. وزير الصحة: مصر تؤكد دورها المحوري إقليميا ودوليا

الإمارات وإندونيسيا

الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من يملك حق الاعتراض على أصدقاء شريك حياته؟

المزيد