الخارجية الأمريكية: نرفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.. فيديو

أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا ترفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.



وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا ينبغي أن نقول أن هناك صمتا أمريكيا بشأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة".

وأشار: "كنت أقيم في مصر وأعلم أن الشعب المصري يحب الفلسطينيين وينحاز للقضية الفلسطينية"، موضحا: "هناك قلق أمريكي من الوضع الإنساني في غزة، ولابد من إدراك حتى هذه الساعة مازالت حركة حماس تشن هجومها ضد إسرائيل".