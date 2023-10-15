رسالة مصرية للعالم.. سر إذاعة لقاء السيسي ووزير الخارجية الأمريكية على الهواء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يذاع لقاء مباحثات للرئيس عبدالفتاح السيسي مع مسئول دولي يزور مصر على الهواء، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مشيرا إلى أن ما حدث مؤشر لعدة أمور في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤشر الأول هو تأكيد موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كان من المهم أن يسمع وزير خارجية أمريكا والعالم أجمع ماذا يقول رئيس مصر؟.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مواقفها واضحة، قائلا:«مصر، وش واحد ومفيش حاجة تخفيها، كل اللى بتقوله مصر واضح».

وشدد على أن مواقف مصر بشأن القضية الفلسطينية ثابتة ومحددة ولم تتغير، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن ما تقوم به إسرائيل تجاه قطاع غزة يرتقي إلى العقاب الجماعي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي، أكد لوزير خارجية أمريكا أن موضوع الحرب على غزة ليس له علاقة بالأديان وهذا ردا على ما قاله وزير الخارجية في مؤتمر صحفي بتل أبيب بأنه يتواجد في إسرائيل كونه في المقام الأول «يهوديا»، موضحا أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر والعالم العربي ليس لديهم أي إساءة لليهود.

