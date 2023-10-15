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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة مصرية للعالم.. سر إذاعة لقاء السيسي ووزير الخارجية الأمريكية على الهواء

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي وبلينكن

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة يذاع لقاء مباحثات للرئيس عبدالفتاح السيسي مع مسئول  دولي يزور مصر على الهواء، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مشيرا إلى أن ما حدث مؤشر لعدة أمور في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

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أحمد موسى: لا توجد سلطة في العالم تستطيع إخراج أحد من غزة إلا بإرادة مصر

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لأول مرة على الهواء.. أحمد موسى يعلق على لقاء السيسي ووزير خارجية أمريكا.. فيديو

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤشر الأول هو تأكيد موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كان من المهم أن يسمع وزير خارجية أمريكا والعالم أجمع ماذا يقول رئيس مصر؟.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مواقفها واضحة، قائلا:«مصر، وش واحد ومفيش حاجة تخفيها، كل اللى بتقوله مصر واضح».

وشدد على أن مواقف مصر بشأن القضية الفلسطينية ثابتة ومحددة ولم تتغير، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن ما تقوم به إسرائيل تجاه قطاع غزة يرتقي إلى العقاب الجماعي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي، أكد لوزير خارجية أمريكا أن موضوع الحرب على غزة ليس له علاقة بالأديان وهذا ردا على ما قاله وزير الخارجية في مؤتمر صحفي بتل أبيب بأنه يتواجد في إسرائيل كونه في المقام الأول «يهوديا»، موضحا أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر والعالم العربي ليس لديهم أي إساءة لليهود.
 

أحمد موسى الخارجية الأمريكية الإعلامي أحمد موسى عبدالفتاح السيسي السيسي السيسي وبلينكن

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