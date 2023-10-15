لأول مرة على الهواء.. لقاء مباشر بين السيسي ووزير خارجية أمريكا| شاهد

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.

لأول مرة على الهواء

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "لأول مرة يكون هناك لقاء مباشرة على الهواء بين الرئيس السيسي ووزير خارجية أمريكا"، لافتا: "بليكن أجرى زيارات لـ6 دول قبل زيارته لمصر ولم يحدث أن تم إذاعة اللقاء على الهواء".

وأضاف : "مواقف مصر المعلنة واضحة، وتقول مواقفها بكل صراحة ووضوح"، مؤكدا: "موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية ثابتة ومحددة ولم تتغير".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي أكد لوزير خارجية أمريكا أن رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي"، معقبا: "اتهام واضح".

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أن مصر والعالم العربي ليس لديهم أي إساءة لليهود"، مشيرا: "الرئيس السيسي أكد لوزير خارجية أمريكا ضرورة حل أزمة القضية الفلسطينية وحل الدولتين"ز