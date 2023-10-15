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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لأول مرة على الهواء.. لقاء مباشر بين السيسي ووزير خارجية أمريكا| شاهد

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.

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لأول مرة على الهواء

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "لأول مرة يكون هناك لقاء مباشرة على الهواء بين الرئيس السيسي ووزير خارجية أمريكا"، لافتا: "بليكن أجرى زيارات لـ6 دول قبل زيارته لمصر ولم يحدث أن تم إذاعة اللقاء على الهواء".

وأضاف : "مواقف مصر المعلنة واضحة، وتقول مواقفها بكل صراحة ووضوح"، مؤكدا: "موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية ثابتة ومحددة ولم تتغير".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي أكد لوزير خارجية أمريكا أن رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي"، معقبا: "اتهام واضح".

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أن مصر والعالم العربي ليس لديهم أي إساءة لليهود"، مشيرا: "الرئيس السيسي أكد لوزير خارجية أمريكا ضرورة حل أزمة القضية الفلسطينية وحل الدولتين"ز

أحمد موسى السيسي بلينكن وزير الخارجية الامريكي الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامي أحمد موسى

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