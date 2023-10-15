طارق شكري: السيسي الأمثل لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تحديات ومؤامرات على الدولة المصرية.

أضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ما يحدث لمصر لا يمكن أن يكون صدفة، من تسلسل الأحداث بداية من بيان البرلمان الأوروبي".



وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "هناك ضغوط كبيرة من أماكن مختلفة وخرجت في توقيت الانتخابات الرئاسية"، معقبا: "الرئيس السيسي هو الأمثل لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة".