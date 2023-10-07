نائب: أحاديث البرلمان الأوروبي عن مصر أقرب إلى الخرافة

علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

وقال طارق شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هجوم عدة جهات دولية على مصر في توقيت واحد، ليس صدفة".

وأضاف طارق شكري: "هناك تنسيق شديد ومحدد وواضح الهدف وهو النيل من الدولة المصرية".

وتابع طارق شكري: "البرلمان الأوروبي يتدخل في شؤون الدولة المصرية ذات السيادة".

وأكمل طارق شكري :" البرلمان الأوروبي طرح أحاديثا أقرب إلى الخرافة عن مصر، والبرلمان الأوروبي تحدث عن حقوق الإنسان في مصر، ولم أجده يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في دول أوروبية كانت تشهد مظاهرات يتم سحل متظاهرين فيها ".