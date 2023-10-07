نائب مُنتقدًا «البرلمان الأوروبي»: على الدول الغربية أن تركز في شئونها الداخلية

إستنكر النائب محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والإنتخابات ، موكداً أنه يعد تدخل سافر في الشان الداخلي المصري وهو أمر مرفوض، ومخالف للمواثيق الدولية .



وأكد " راضي" في تصريحات صحفية أن البيان يحمل مغالطات وأكاذيب لا تمت للواقع بل يحمل وجهة نظر متحيزة وغير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر وتابع قائلاً: يعد دليل على إصرار بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر

وقال "راضي" أن مصر إتخذت العديد من الإجراءات لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية دون إملاء من أحد ، فقد أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ذلك مؤكداً فمن غير المنطقي الهجوم الغير مبرر في هذا التوقيت علي مصر



وأكد" راضي" أن القضاء في مصر يتمتع بالإستقلالية والنزاهة ومن غير المقبول التشكيك فيه ، لافتا ان الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الوهلة الاولي للإستعداد للإنتخابات اارئاسية اكدت أنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين



وقال راضي ان انتخابات الرئاسة المقبلة هي شأن داخلي مصري مطالبا الدول الأوروبية بالانشغال بشؤنها الداخلي بدلا من التركيز والتدخل في شئون الاخرين.