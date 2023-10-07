يعتمد على معلومات مغلوطة.. المرصد المصري: كافة قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

علق محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

وقال محمد مرعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن كافة قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي .

وأضاف محمد مرعي :" مع التدقيق في كل ما ذكره البرلمان الأوروبي نجد أن كافة قراراته مبنية على تقارير مغلوطة لا تستند إلى مصادر معلومة ".

وتابع محمد مرعي: "على البرلمان الأوروبي أن يتواصل مع المؤسسات الرسمية في مصر قبل أن يتم إصدار أي بيانات عن مصر ".

وأكمل محمد مرعي: "البرلمان الأوروبي ربط نزاهة الانتخابات الرئاسية بمرشح محتمل في الانتخابات وهو احمد طنطاوي"، مضيفا:" البرلمان الذي يعبر عن دول الاتحاد الأوروبي يعتمد على معلومات مغلوطة ".