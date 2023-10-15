طارق شكري : لن يكون هناك سلام في إسرائيل أو المنطقة إلا بحل الدولتين.. فيديو

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تحولت من حرب إلى قتل المدنيين واستهدافهم والرغبة في تهجيرهم.



وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرد في الحرب يكون على من يقاتلك وليس النساء والأطفال ولكن هناك استغلال لهذه الحرب لتمرير أهداف خبيثة".

وأشار اوكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "لن يمر على أي طفل تحويل مسار القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، لافتا إلى أن دول الجوار يقظة".

وأكد النائب طارق شكري: "لن يكون هناك سلام في إسرائيل أو المنطقة إلا بحل الدولتين".