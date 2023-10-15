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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصبحت واقعا.. طارق شكري: إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن التشكيك فيها| فيديو

طارق شكري
طارق شكري

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حجم إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن الاختلاف عليه أو التشكيك فيه؛ لأنها موجودة على أرض الواقع.

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النائب طارق شكري: إنجازات الرئيس السيسي لا تعد.. فيديو

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نحتاج استمرار الرئيس السيسي؛ لمواصلة الكم الضخم من المشروعات التي شرع في تنفيذها خلال السنوات الماضية".

وأوضح: "يكفي الرئيس السيسي القضاء على فيروس سي"، موضحا أن: "الرئيس السيسي عمل على توسعة الرقعة الزراعية، وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار، وتطوير الأنشطة البشرية". 

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