أصبحت واقعا.. طارق شكري: إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن التشكيك فيها| فيديو

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حجم إنجازات الرئيس السيسي لا يمكن الاختلاف عليه أو التشكيك فيه؛ لأنها موجودة على أرض الواقع.

وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نحتاج استمرار الرئيس السيسي؛ لمواصلة الكم الضخم من المشروعات التي شرع في تنفيذها خلال السنوات الماضية".

وأوضح: "يكفي الرئيس السيسي القضاء على فيروس سي"، موضحا أن: "الرئيس السيسي عمل على توسعة الرقعة الزراعية، وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار، وتطوير الأنشطة البشرية".