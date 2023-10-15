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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بوابة الحل للأزمة الفلسطينية.. طارق شكري: مصر كلمة السر في المعادلة الصعبة.. فيديو

طارق شكري
طارق شكري

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر كلمة السر في المعادلة الصعبة ودورها الإقليمي وقوتها الناعمة وعلاقاتها القوية والممتدة عالميا هي بوابة الحل للأزمة الفلسطينية.

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وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نعيش مرحلة شديدة الاضطراب ومحظوظين بالقوي الأمين الخائف على بلده وقوي في نفس الوقت، في إشارة منه للرئيس السيسي".

 

وأشار النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: " الرئيس السيسي أعلن من قبل عن الخط الأحمر سرت الجفرة في ليبيا وبعده كان هناك صفر أحداث ولم يتقدم أحد صوب الحدود مع مصر، معقبا: "كلمة الخط الأحمر مع الرئيس السيسي يعني تنفيذ مش كلام".
 

النائب طارق شكري طارق شكري الإعلامية عزة مصطفى الرئيس السيسي النائب البرلماني طارق شكري

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