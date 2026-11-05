اختراق سيبراني يستهدف بنكا فرنسيا.. تحويلات احتيالية بنحو 100 مليون يورو

كشف بنك «كريدي موتوييل أركيا» الفرنسي، الأربعاء، تعرضه لهجوم سيبراني متطور مكّن قراصنة من تنفيذ عمليات تحويل مالية احتيالية بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، مؤكدا عدم تأثر حسابات العملاء بالاختراق، فيما باشرت النيابة العامة في باريس تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضح البنك، بحسب وكالة «فرانس برس»، أن المهاجمين استغلوا حسابا تابعا للمؤسسة لتنفيذ تحويلات مالية إلى عدد من البنوك الأخرى، قبل نقل الأموال إلى عملات مشفرة عبر منصات متخصصة.

وأكدت المؤسسة المصرفية نجاحها في احتواء الهجوم، مشددة على أن حسابات العملاء لم تتعرض لأي خسائر، فيما تمكنت من تجميد جزء من الأموال التي جرى تحويلها، وتواصل جهودها لاستعادة المبالغ المتبقية.

واستبعد البنك أن تكون المعاملات الاحتيالية ناجمة عن أخطاء بشرية أو تقصير داخلي، مرجحا أن تكون نتيجة «هجوم متطور من الخارج»، في إشارة إلى طبيعة الاختراق الذي استهدف أنظمته المالية.