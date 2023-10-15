محدش يزايد على فخر العرب.. تعليق ناري من أحمد موسى على موقف صلاح بشأن الأزمة الفلسطينية

علق الإعلامي أحمد موسى، على موقف محمد صلاح من الأزمة الفلسطينية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "يوم الخميس الماضي كان فيه ناس عاملين حملة ضد نجمنا العالمي محمد صلاح، وقولتلهم سيبوا صلاح، هو هياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب".

وأضاف: "صلاح اتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، وهو عارف بيعمل إيه، وفيه أخبار منشورة حاليا على لسان الهلال الأحمر المصري، إن صلاح تبرع لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وواصل حديثه: "مفيش حد يزايد على فخر العرب محمد صلاح، وموقف محمد صلاح معروف، ولم يتأخر أبدأ عن مصر أو فلسطين".