نجيب ساويرس: مهما عمل محمد صلاح لن يرضى عنه الحاقدين ولن يسكت المهاجمين

بعد تبرعه لدعم الشعب الفلسطيني..

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس علي تبرع محمد صلاح نجم ليفربول بأمواله للهلال الأحمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ساويرس:"مهما عمل ومهما اتبرع لن يرضى عنه الحاقدين ولن يسكت المهاجمين .. فنحن امة تكره النجاح وتبحث عن الفشل.. انا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك 🙏❤️"

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حكم التبرعات والمساعدات للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للشعب الفلسطيني.

وقال حتحوت عبر برنامج “الماتش” على “صدى البلد”: محمد صلاح قدّم مساعدات لأهالي غزة فور اندلاع الأحداث في فلسطين، وعندما تصاعدت الحملة ضده قرر المقرّبون منه الإفصاح عن الأمر.

وأضاف: المساعدات تبلغ أكثر من مليون دولار، وهناك اتجاه لتقديم مساعدات أخرى.