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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بين التأييد والهجوم ..غضب جماهيري علي صلاح رغم تبرعه لأهالي فلسطين بمبلغ خيالي

محمد صلاح
محمد صلاح

بعد حملة الهجوم التي تعرض لها وخسارته لملايين من متابعيه، قام النجم الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بمفاجأة جميع معجبيه بإعلان تبرع كبير مالي لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الصعبة التي شهدتها قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي.

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قام رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، بتأكيد صحة الأخبار التي تداولت حول تبرع محمد صلاح لدعم المتضررين من الهجمات الإسرائيلية في غزة. وتم ذلك بعد تواصل وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح، رامي عباس، مع المسؤولين في الجمعية.

لن نعرف ماهو خلف الكواليس


قال جمال الزهير الناقد الرياضي: جميعا نرفض ما يحدث في فلسطين بما فيهم محمد صلاح، مشيرا إلى أن موقفه معروف من القضية الفلسطينية.

في مداخلة هاتفية عبر قناة "etc"، أشار الزهير إلى أنه ليس لدينا معرفة بما يحدث خلف الكواليس، وربما يكون محمد صلاح يواجه ضغوطًا كبيرة أو يتلقى تعليمات من ناديه بعدم التدخل في هذا الصراع. قد يكون معرضًا أيضًا للضغوط أو التهديدات في إنجلترا. ولكنه أكد أن محمد صلاح دائمًا يقف مع القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

 

عمرو أديب : محمد صلاح لن يترك الأمور دون دعم


علق الإعلامي عمرو أديب على تبرع اللاعب محمد صلاح لأهالي فلسطين وغزة قائلاً: "اتعرضت لهجوم بسبب حديثي عن محمد صلاح وعدم دعمه للشعب الفلسطيني.. هو في حد بيحب صلاح زي".

 


وأكمل الإعلامي عمرو أديب قائلاً: "محمد صلاح قدوة ولديه الآن مكانة مؤثرة في قلوب العالم. هو الشخص الذي يقف بجدارة مع بلاده. إنه محمد صلاح الذي أنا أتطلع إليه بشوق". وأضاف: "بالتأكيد، محمد صلاح لن يترك الأمور بدون الدعم الذي يستحقه أهالي فلسطين، وضميره يدفعه لذلك".

 

قيمة المبلغ الذي تبرع به صلاح 

ويرفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة.

لكن هناك مصدر بالهلال الأحمر أكد أن محمد صلاح قد تبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار قرابة 100 مليون جنيه مصري.
 

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