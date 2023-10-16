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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محدش يزايد على محمد صلاح.. نجم الأهلي السابق: كلنا زعلانين على فلسطين.. خاص

محمد صلاح
محمد صلاح

علق أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق على قيام محمد صلاح بالتبرع لصالح ضحايا سكان غزة في الحرب الجارية من جانب الكيان الصهيوني المستمرة منذ عشرة أيام.

وقال أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد : تبرع محدش يزايد على وطنية وعروبية محمد صلاح في القضية الفلسطينية وهو نجم مصري كبير فى العالم. 

وأضاف أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق: كلنا كشعب مصر ذعلانين على ما يحدث فى غزة وعمليات الإبادة التي تجري لأشقائنا فى فلسطين.  

وتابع نجم الأهلي السابق: دعم محمد صلاح للقضية الفلسطينية والأشقاء وتبرعه لضحايا غزة في حرب الكيان الصهيوني شيء إيجابي وأمر طبيعي لكونه يقوم بأعمال خيرية كثيرة ولا يعلن عنها.

وطالب نجم النادي الأهلي السابق نجوم كرة القدم بالقيام بالتبرع على غرار محمد صلاح لضحايا غزة والقضية الفلسطينية فى اعتداءات الكيان الصهيوني.  

نجم الأهلي عن تبرع محمد صلاح لضحايا غزة.. داعم للقضية الفلسطينية.. خاص

رجل أفعال لا أقوال.. نجم الزمالك: محمد صلاح قوة ناعمة فى أوروبا .. خاص

أزمة محمد صلاح 

واجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، هجوما حادا بسبب عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة، خاصة بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح خبر يخص تراجع يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ونيس الفرنسي عن دعم فلسطين بعد تهديدات من الطرد من فرنسا.

وأثارت رباب صلاح الجدل والتساؤولات بين رواد التواصل الاجتماعي حول عدم تحدث محمد صلاح والدفاع عن أهالي غزة على السوشيال ميديا، بسبب التهديدات بالطرد من إنجلترا مثلما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطال.

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محمد صلاح يتبرع لفسطين عن طريق الهلال الأحمر

خرج رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، وأكد صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح للمتضررين في أحداث غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي، بعد تواصل رامي عباس وكيل أعمال صلاح معهم.

ورفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة.

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أول اجراء من ليفربول بعد تبرع من محمد صلاح لصالح ضحايا غزة

فرض نادي ليفربول الانجليزي تعليمات صارمة خلال الفترة الأخيرة بعدم التدخل من جانب لاعبي الريدز في الاحداث الحالية في غزة . 
وحذرت ادارة نادي ليفربول الانجليزي اللاعبين والأجهزة الفنية بصفوف فريق الريدز من التعليق على أحداث حرب الكيان الصهيوني وغزة. 
وطالبت ادارة نادي ليفربول الانجليزي اللاعبين والأجهزة الفنية بعدم نشر أي تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الحرب الدائرة بين الكيان الصهيوني وغزة.

محمد صلاح غزة أحمد نخلة الأهلى ليفربول

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