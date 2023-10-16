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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديلات فى التشكيل.. خطة فيتوريا لعبور منتخب مصر الوطني ودية الجزائر

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر والجزائر

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الاثنين في مدينة العين الإماراتية في ختام معسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.


ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الجزائر اليوم الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب هزاع بن زايد.

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3 تعديلات في تشكيل منتخب مصر المتوقع بودية الجزائر 

 

استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على إجراء 3 تعديلات فى ودية الجزائر بالتشكيل المتوقع.

ويدفع البرتغالي روي فيتوريا باللاعب عمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد هاني في الجبهة اليمني بعد تألقه فى الآونة الأخيرة بالدوري الممتاز إضافة إلى تميزه بالتسديدات القوية.

ثاني التعديلات تضمنت الدفع بلاعب خط الوسط محمود حمادة من بداية اللقاء الودي بين منتخب مصر الوطني ونظيره الجزائري.

ثالث التعديلات تمثلت فى اعتماد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني على أحمد سيد زيزو في الشق الهجومي والدفع به فى خط الوسط بعد ظهوره بشكل لافت فى مباراة زامبيا الودية.  

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وعلي جبر وعمر كمال.

خط الوسط: محمود حماده ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

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موعد ودية منتخب مصر والجزائر والقنوات الناقلة 

من المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر الوطني الودية امام نظيره منتخب الجزائر التى ستقام مساء اليوم الإثنين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت .


كما تنقل شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني الودية امام نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم الإثنين عبر قناتها المفتوحة المجانية.


وتغلب منتخب مصر الوطني وديا فى المباراة الأولي على نظيره منتخب زامبيا بهدف دون رد احرزه حمدى فتحي.


فيما اكتسح منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي نظيره منتخب الرأس الأخضر وديا بخمسة أهداف مقابل هدف. 


ويستعد منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب الجزائر للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا 2024 وتصفيات كأس العالم 2026.

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منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجزائر وديا بالإمارات 
 

اختتم مساء امس الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادا لمباراة نظيره منتخب الجزائر اليوم الإثنين على هامش معسكر الفراعنة الكبار بالإمارات. 

ويسعي البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني إلي الاستقرار على التشكيلة النهائية لمواجهة منتخب الجزائر في المباراة الودية المقرر اقامتها اليوم الإثنين فى معسكر الإمارات. 
كان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أجري تدريباته مساء السبت الماضي على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين بالإمارات ، استعداداً لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد هزاع بن زايد .

وشارك في المران ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي».

حضر مران منتخب مصر ، الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن عامر حسين عضو المجلس و رئيس بعث المنتخب ، و الكابتن حازم إمام  عضو اتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب .

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مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وأسفرت مراسم قرعة بطولة كأس أمم افريقيا عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

يفتتح منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار أمام نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير القادم على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ثاني مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا نظيره منتخب غانا يوم 18 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.
ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا نظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم افريقيا يوم 22 يناير المقبل على ملعب استاد أوفوي بوانيي في أبيدچان.

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تعليق مدرب الجزائر على ودية منتخب مصر 

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة مصر الودية، المقرر لها اليوم الإثنين في تمام السابعة مساءً بالإمارات.

وقال بلماضي في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية: "منتخب مصر وصيف آخر نسخة لكأس إفريقيا وبلغ الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022".
وأضاف جمال بلماضي : مصر أكثر منتخب متوج بكأس أمم إفريقيا ومواجهتها بكل تأكيد ستكون قوية وهذا هو الإختبار الذي نبحث عنه”.

وختم بلماضي حديثه:”أعمل منذ حوالي خمس سنوات ونصف مع المنتخب وأعرف قيمة تشكيلتي واللاعبين الجدد سأعمل على دمجهم سريعا في أجواء المنتخب”.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا فى المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

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