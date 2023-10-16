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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يواجه أوزبكستان وديا استعدادا لأولمبياد باريس .. موعد اللقاء

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت طشقند وتقام المباراة باستاد ملعب بونيودكور الدولى وسط اهتمام جماهيري.

وتأتي التجربة الأوزبكية ضمن سلسلة مباريات ودية يؤديها المنتخب الأولمبي فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وكان المنتخب الأولمبي بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1-1  وفاز فيها على نظيره الروسي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف.

وخاض المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأردني فى تجربة أخرى سبقت سفره إلى أوزبكستان وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتطلع المنتخب الأولمبي المصري لمواصلة عروضه الطيبة فى تجربة أوزبكستان فى ظل حرص مديره الفني البرازيلى ميكالى على تعزيز ثقافة الفوز والتعامل مع كل المباريات الودية كأنها رسمية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأولمبي مع أوزبكستان عن ارتداء أولمبي الفراعنة للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدى منتخب أوزبكستان الفانلة  الزرقاء والشورت والجورب الأبيض.  

 

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غياب 6 نجوم عن ودية المنتخب الأولمبي وأوزبكستان

 خاض مساء امس الأحد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي تدريبه الأخير لمواجهة نظيره منتخب اوزبكستان الودية الثانية على هامش معسكر شهر اكتوبر الجاري. 

يغيب عن مباراة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية كل من: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول ومصطفى ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.

وتم استدعاء محمد سمير بعد تأكد إصابة محمد مغربي بإجهاد فى عضلة السمانة وحاجته للراحة .

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المنتخب الأولمبي يؤدي تدريبه الأول فى طشقند وسط أجواء باردة

 

وسط أجواء باردة وممطرة، أدى المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريبه الأول تحت قيادة مديره الفني البرازيلى روجيرو ميكالى استعدادا للقاء ودى مهم وقوى أمام نظيره أوزبكستان مساء اليوم الاثنين  فى طشقند.

وقام البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة قامت بالتدريب على بعض الجمل الفنية وقادها البرازيلى تياجو المدرب العام وساعده ليوناردو مدرب الأحمال والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

بينما خاضت المجموعة الثانية  تدريبات استشفائية طبقا لبرنامج متفق عليه مع البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي وقام بتنفيذه د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وساعده أحمد عبد الحكيم أخصائي التأهيل.

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المنتخب الأولمبي يهزم الأردن وديا بثلاثية 

 

حقق المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي فوزا على نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

أحرز حسام عبدالمجيد هدف المنتخب الأولمبي الأول فى شباك منتخب الأردن فى الدقيقة السادسة . 

وتلقي عبد المجيد الكرة من ضربة ركنية سددها برأسه قوية فى شباك حارس مرمي الأردن محرزا الهدف الأول لصالح المنتخب الأولمبي.

ونجح حارس مرمي منتخب الأردن في ابعاد فرصة محققة سددها علي زعزوع ويضيع هدف محقق لصالح المنتخب الأولمبي.

وسجل محمد حمدي هدف المنتخب الأولمبي الثاني بتسديدة مُخادعة في شباك منتخب الأردن من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وسدد محمد حمدى ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى منتخب الأردن معلنا الهدف الثاني لصالح المنتخب الأولمبي.  

وتصدى حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي لهدف مُحقق في الدقيقة 71 أمام منتخب الأردن الأولمبي ويبعدها الى ضربة ركنية.

وتألق حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي وتصدى لرأسية مهاجم منتخب الأردن ومنع هدفا محققا .

ومنع القائم الأيمن لحارس مرمى منتخب الأردن بلال مظهر من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب الأولمبي في الدقيقة 82.

بينما أحرز ماجد هاني هدف المنتخب الأولمبي الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

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مدرب المنتخب الأولمبي يبحث اختيار بديل وائل رياض

 

كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي عن آخر استعدادات الفراعنة الصغار لمواجهة أوزباكستان المقرر اقامتها غدا الإثنين في العاصمة الأوزباكية طشقند .

وقال محمود حرب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": "المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة أوزباكستان ، كما أن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للفراعنة الصغار راضِ عن أداء اللاعبين في مواجهة منتخب الأردن الودية الماضية والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف، ومن المتوقع أن يدفع ميكالي بالعديد من العناصر التي لم تشارك أمام منتخب النشامى الأردني   ".

وأضاف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب الفراعنة الصغار : " البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لم يستقر حتى الآن عن بديل وائل رياض شيتوس المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي الذي رحل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، ومن الوارد ألا ينضم عنصر بديل في الجهاز المعاون حال إصرار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على ذلك".

وغادرت بعثة المنتخب الأولمبي القاهرة الي اوزبكستان لخوض مباراة ودية بين الفريقين غدا الاثنين فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتضم بعثة المنتخب الأولمبي لخوض مباراة أوزبكستان الودية 22 لاعبا إضافة إلي الجهاز الفني والاداري والكادر الطبي . 

وسبق بعثة المنتخب الأولمبي إلى أوزبكستان محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والاطلاع بنفسه على أماكن التدريبات والإقامة.

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