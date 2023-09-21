الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر القادم تفاصيل رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء عرضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ 50 مليون دولار للاستثمار في قطاع الناشئين.

عمر هريدي ومسؤل الفيفا

قال عمر هريدى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الذى رفض المدير التنفيذي لنادى الزمالك مقابلة الثلاثاء الماضي مستر الشار امفين الروسي الجنسية والذي يرغب فى الاستثمار فى قطاع الناشئين باستثمارات تقدر بـ ٥٠ مليون دولار خلال السنوات القادمة فى مصر مع الأندية الرياضية .

عمر هريدي ومسؤل الفيفا

أضاف: اليوم حضر لمكتبنا بحاردن سيتى ودار بيننا حديث لمصلحة الرياضة فى مصر ونادى الزمالك على وجه الخصوص .

عمر هريدي ومسؤل الفيفا

الزمالك يواجه بيراميدز

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وتضرب الغيابات صفوف فريق الزمالك أمام نظيره نادي بيراميدز فى مواجهة اليوم ضمن منافسات افتتاحية مباريات الفريقين .

ويعول فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تحقيق الفوز امام نظيره فريق بيراميدز من أجل تخطي الحاجز النفسي بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل المتوقع للفارس الأبيض لمواجهة نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في اطار منافسات بطولة الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»، عمر جابر، مصطفى شلبي، شيكابالا، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.