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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ملفات

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

حسين الشحات
حسين الشحات

دخلت أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، منعطفا جديدا؛ عقب وصول أزمة “قلم الشحات” إلى النيابة العامة.

وفي تطور مفاجئ؛ تم استدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه.  

ودخل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في اشتباك مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد نهاية لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري، وتعدى الشحات على الشيبي؛ بعدما بدر منه عقب تسجيله هدفا في شباك محمد الشناوي.

وحرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، وبعض لاعبي الفريقين.

ووقع النادي الأهلي، عقوبة قدرها 500 ألف جنيه على حسين الشحات؛ بعد مشاجرته مع الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.

“صدى البلد” يستعرض تطورات جديدة في أزمة حسين الشحات، وضربه محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالقلم.

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لاعب بيراميدز يدلي بأقواله
 

باشرت النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها في البلاغ رقم ٤٦٩٦٠٧ لسنة ٢٠٢٣ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي، والتي أقيمت يوم 23 يوليو الماضي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة؛ لفحص الفيديوهات المقدمة، وتقديم تقريره بشأنها، وفور ورود التقرير؛ سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.

وَمَثُلَ اللاعب محمد الشيبي، بشخصه، أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها، مقدما ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" إلى رئيس النيابة الكلية.

كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة، أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات؛ سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

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استدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو 

 

أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، وذلك لكشف ملابسات الواقعة ولسماع أقواله في فحص الفيديوهات والتسجيلات والأحراز.

وكانت النيابة العامة حرزت 4 فيديوهات مقدمة إليها على أسطوانات من محامي محمد الشيبي وجاري الفحص للتأكد من صحتها، ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدمًا ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية، كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

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طلب جديد من حسين الشحات
 

تقدم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطلب عاجل إلى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، بشأن عقوبة محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز.

وتواصل حسين الشحات مع خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي؛ لتخفيض العقوبة التي وقعت عليه من الأهلي بعد مشاجرته مع الشيبي.

وطلب حسين الشحات، فتح تحقيق جديد معه؛ للدفاع عن نفسه، خاصة أن الشيبي وجه السباب له قبل الدخول في مشاجرة معه بعد نهاية المباراة.

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