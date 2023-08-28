إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

وجه محمد عبدالله لاعب الزمالك السابق، رسالة لـ محمود كهربا لاعب النادي الأهلي قائلا :" اللي باعنا خسر دلعنا".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن اللاعب في الزمالك أمر مختلف، وأي لاعب يترك الزمالك يخسر الكثير و الكثير.

ولفت إلي أن :" الأهلي نادي البطولات، وأي لاعب يمر بجوار سور النادي الأهلي يحصل على بطولة، ولكن اللاعب في الزمالك مختلف".

كهربا وإمام عاشور

وأشار إلي أن هناك بعض اللاعبين لم تقدم الأفضل لـ الزمالك، ولكن كهربا لم يدفع أو يتم الضغط عليه من أجل الخروج من نادي الزمالك.

وأوضح أن صفحة كهربا وإمام عاشور، قد انتهت تمام، و الزمالك وجماهير الزمالك لا تنظر لهم.