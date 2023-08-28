أهلاوي.. مفاجأة صادمة عن المدير التنفيذي لنادى الزمالك

قال عفت نصار نجم الزمالك السابق إن قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بتعيين الدكتور عماد البنانى مديراً تنفيذيا لإدارة نادى الزمالك غير موفقا.

أكد نصار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامي كابتن مجدى عبد الغنى، إذا اتخذ اللواء حسن موسى قرارات ليست من صلاحياته يجب مناقشته فيها وليس اتخاذ قرار برحيله عن منصبه كمدير تنفيذي لنادى الزمالك.

وأوضح نصار أن قرار رحيل اللواء حسن موسي وتعيين البناني المعروف بميوله للأهلي يثير البلبلة داخل نادى الزمالك خاصة أن وزير الرياضة يعلم أن انتماء البنانى للنادى الأهلى.

وطالب نصار بالهدوء فى اتخاذ القرارات الخاصة بجماهير نادى الزمالك،خاصة أن الانتماء له دور،ويجب التريث فى كل الأمور التى تخص القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتوقع نصار أن يصدر وزير الرياضة قرارا خلال الساعات المقبلة،يتلاشى سوء النية خاصة أن المدير التنفيذى السابق،أدخل الملايين داخل نادى الزمالك وبدأ يعمل ولكنه فوجئ برحيله.