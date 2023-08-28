رضا عبد العال: الزمالك قد يحتل المركز السابع أو الثامن في الدوري



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يحقق أي إنجاز كروي في الموسم المقبل بسبب كم الأزمات التي تضرب النادي في الفترة الأخيرة.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فريق الزمالك لن يتواجد في المربع الذهبي في الموسم المقبل وقد يحتل الزمالك المركز السابع أو الثامن في بطولة الدوري الممتاز".



وتابع:"الموسم المقبل قد يكون الأصعب في تاريخ نادي الزمالك في الفترة المقبلة بسبب الأزمات الحالية التي تضرب النادي ".