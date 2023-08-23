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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

سعد سمير
سعد سمير

هدد ثلاثة لاعبين في صفوف فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، بتقديم شكوى إلى اتحاد الكرة؛ من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وعلم “صدى البلد” من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن ثلاثي النادي الأهلي "كريم نيدفيد ومصطفى البدري وسعد الدين سمير، الذين انتقلوا إلى صفوف فريق فيوتشر، اشتكوا من عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، وأن هناك مماطلة وتجاهلا لمطالبهم بالحصول على حقوقهم.

وذكرت المصادر، أن الدكتور وليد دعبس، المالك الجديد لنادي فيوتشر، تنصل من سداد أي مستحقات مالية متأخرة، واجتمع بثلاثي الأهلي، وأكد لهم أنه لا علاقة له بالقديم.

وشددت المصادر، على أن نيدفيد والبدري وسعد الدين سمير، الثلاثة، لجأوا إلى مسئولي الأهلي؛ من أجل حل الأزمة مع فيوتشر.

وأشارت إلى أن نيدفيد وسعد الدين سمير ومصطفى البدري، أكدوا أنهم سيقدمون شكوى رسمية ضد نادي فيوتشر، إلى اتحاد الكرة؛ في حال عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

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بوبو يكشف تفاصيل خيانته في فيوتشر 

وجه اللاعب محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر السابق المنتقل حديثا إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة شديدة اللهجة، عبر منشور بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب بوبو :"مبقيتش قادر اصبر اكتر من كده بصراحه، حتى لو العواقب كتير، ولو هيحصل إيه، المهم أهدي النار اللي جوايا شويه، عشان اكون حتى ارتحت من جوايا، وكده كده ربنا موجود وهيجبلي حقي.

وأضاف: انا كنت خلصت وجالي اتصال تعالى ضروري النادي عشان تمضي الاستغناء بتاعك، عشان خلاص أنت مشيت، قولت حاضر، وركبت عربيتى وطلعت علي النادي الساعه 11 بالليل، الناس قابلوني في النادي، وقالولي عامل إي يا رضا، عايزينك تمضي ورقتين، ورقة مخالصة، والاستغنا،ء قولتلهم الاستغناء حاضر، همضي مفيش مشكلة، أمال إي اللي يخليني امضي مخالصه وأنا ليا 4 مليون 200 ألف جنه.

وتابع: فيه واحد لاداعي لذكر اسمه؛ لانه ده ميعرفش ربنا طبعا، قعد يكلمني، ولازم تمضي، ولازم تمضي، اقوله ازاي ياكابتن امضي مخالصة وانا ليا فلوس، قولت مش همضي، ومشيت، ومضيت علي الاستغناء، جالي اتصال، امضي وانت فلوسك عندي، ومتقلقش، امضي وانت وزملائك اللي ماشييين هنيجي ونسلم عليكم وتاخدو الشيك بالدولار زي باقي الفرقة، ونشكركم، اكيد يعني قال ايه امضى بس، اتفقت مع الاتنين الي كانو معايا عشان كنا متفقين اننا هنعمل كل حاجه بالإتفاق مع بعض، فقالو هنضمي كلنا، ونروح التلاتة ناخد الفلوس.

وواصل بوبو: مضينا علي الورقه ومكناش مديين اي خوانه لحاجه، جه التلات لقينا اللعيبة كلها صحبنا الي في الفرقة طلعلهم فلوس، وكلوا خد شيك، ماعدا احنا التلاته، والتلاتة المعارين اللي مشيو من النادي، اتصلت بالشخص ده، قولتلو الشيك بتاعنا امته، قالي بليل، يوم في ناس الصبح، وفي ناس بليل، وانت بليل، قولتلو ماشي، جه بليل كلمتو، قالي الصبح، فضلت علي الحال ده كل يوم، يوم يقولنا التلات الجاي، ييجي التلات يقول الاسبوع الجاي، ييجي الاسبوع الجاي يتقال بكرا، كمان يومين، علي الحال ده".

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وزاد:" ف حد مشكور طبعا بدون ذكر اسمو قالي انا بحبك وانت اخويا الصغير لو انت مفكر انك طلعلك فلوس يبقا بتحلم مصدقتيش وقولت لا اكيد الفلوس هتطلع الناس كلموني وقالولنا الفلوس عندنا وانا مصدقهم ومعايا".

واستطرد:" بس من الواضح ان مفيش فلوس جايه ولا اي حاجه علي العموم حسبي الله ونعم الوكيل ف كل واحد اكل حقي وتعبي الي شقيت فيه سنتين تعبت وسفر هنا ولعبنا افريقيا وخدنا بطوله وطلعنا مركز رابع سنتين يعني الحمدالله مقصرتيش ف حاجه بس فكرت ان حد ياكل حقك ف دي صعبه عليا اوي وانا زعلان لان مشفتيش التقدير انا".

وقال:"اتبعت انا وصحابي وحلينا ازمه للنادي برقم كبير يعني انا ممشيتش ببلاش ولا مكنتش بلعب ولا مكنتش مساهم ف ده كله عشان تاكل حقي بلطريقه دي انا عارف الكلام ده هيضايق ناس بس دي الحقيقة انا ليا حق وعلي حق وانا عمري ماكنت بخاف من اي حاجه".

وأتم:" بس اذاي بتعرف تنام تحط دماغك علي المخده وانت اكل حق وشقي واحد طلع عيونو عشان يجمع رقم ذي ده وانت عايز تاكلو عليه بكل سهوله كده انا مكلمتيش حد من الصحافييين صحابي والي اعرفهم انهم ينزل الكلام علي لساني انا حقي عند ربنا وربنا هيجبهولي اضعاف وانا متاكد لاني مقصرتيش ف حاجه وربنا يعلم كده انا من جوايا ارتحت".

فيوتشر اتحاد الكرة الأهلى كريم نيدفيد الدكتور وليد دعبس النادي الأهلي

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بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

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