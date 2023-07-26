بسبب العقلية.. الأهلي متردد بشأن عودة صلاح محسن ومصير الشناوي يؤجل رحيل لطفي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد استقر على عودة كريم نيدفيد لصفوف القلعة الحمراء، وكشف أسباب تأخر صفقة انتقال الحارس علي لطفي إلى فريق زد، بسبب عدم حسم مصير محمد الشناوي مع الفريق الأحمر.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية : منذ أسبوع أكدت على موافقة كولر بشأن رحيل علي لطفي وشادي حسين إلى نادي زد.

وتابع: كان من المفترض أن يحصل زد على الاستغناء الخاص بحارس الأهلي، يوم الإثنين، لكن حدث تأخير من جانب الفريق الأحمر، حيث طلب الأهلي الحصول على مهلة لمدة 3 أيام، لكي يتضح موقف الحارس محمد الشناوي من الانضمام إلى نادي النصر السعودي، رغم أن الأمر أصبح صعب جدًا.

وواصل: شادي حسين مهاجم مميز، لكنه لم يكن محظوظًا مع الأهلي، وهو من افتتح أهداف القلعة الحمراء خلال الموسم، أمام الإسماعيلي.

وأتم: تأكد عودة كريم نيدفيد فقط لصفوف الأهلي من المعارين، وذلك بعدما نال إعجاب مارسيل كولر، يتبقى حسم مصير صلاح محسن، والجميع مقتنع به فنيًا لكن يتبقى فقط الجزء الخاص بالعقلية.