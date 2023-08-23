بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أعلن فرج عامر عن مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن المهاجم سوزا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: جوستافو سوزا يطل برأسه من جديد، ويظل اختيار الأهلي الأول خلال الـ 24 ساعة القادم والحاسمة.

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة جينوبك الكوري الجنوبي للتعاقد مع جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم البرازيلي سوزا لخط هجوم الفريق بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي ووجود كهربا وصلاح محسن في خط الهجوم".

وأضاف:" أبلغ البرازيلي جوستافو هينريك سوزا أمير توفيق مدير التعاقدات في نادي الأهلي بموافقة المدير الفني لفريقه جينوبك الكوري الجنوبي ومجلس إدارة النادي على خطوة انتقاله إلى القلعة الحمراء".

وتابع: "وصلت قيمة عرض النادى الأهلى للحصول على خدمات المحترف البرازيلي إلى 4 ملايين دولار من أجل شراء الـ4 أشهر المتبقية فى عقده مع فريق جينوبك الكورى الجنوبي".