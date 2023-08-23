عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

صدى البلد

كشف مصدر مقرب من الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن اقترابه من الانضمام إلى الوداد المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت إدارة الأهلي قد أنهت أمس، إجراءات فسخ عقد والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالتراضي بناء علي التوصية التي تمت في الساعات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن بواليا وصل إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، تمهيدًا لاتمام إنتقاله إلى الوداد المغربي.

وأوضح أنه من المنتظر أن يوقع بواليا، مهاجم الأهلي السابق، عقدًا مع الوداد المغربي لمدة موسمين.

معسكر الأهلي في النمسا

وعاد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الي القاهرة اليوم قادما النمسا، في رحلة استغرقت 48 ساعة، للاطمئنان على كافة  الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

الأهلى النادي الأهلي والتر بواليا بواليا الوداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي خلال ساعات .. تفاصيل

قرار فيتوريا .. استدعاء 6 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر

ترشيحاتنا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نسخة طبق الأصل من البشر.. شاهد فعاليات مؤتمر الروبوتات العالمي بالصين

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد

بالتاريخ الميلادي|اليوم ذكرى وفاة سيدنا أبوبكر الصديق.. لم يذق الخمر قبل الإسلام

أمريكا تعلق على شن هجمات بالطائرات المسيرة داخل روسيا

روسيا تسقط مسيرة أوكرانية ثالثة خلال هجوم على موسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش غالي | سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل

سوء التنظيم أغضب الموسيقار.. سر انسحاب عمر خيرت من حفل التجمع

ما علاقة أمراض الكلى بمشاكل ضغط الدم؟.. لن تتوقعها

لن تصدق.. نيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ