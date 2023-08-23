خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

كشف مصدر مقرب من الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن اقترابه من الانضمام إلى الوداد المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت إدارة الأهلي قد أنهت أمس، إجراءات فسخ عقد والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالتراضي بناء علي التوصية التي تمت في الساعات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن بواليا وصل إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، تمهيدًا لاتمام إنتقاله إلى الوداد المغربي.

وأوضح أنه من المنتظر أن يوقع بواليا، مهاجم الأهلي السابق، عقدًا مع الوداد المغربي لمدة موسمين.

معسكر الأهلي في النمسا

وعاد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الي القاهرة اليوم قادما النمسا، في رحلة استغرقت 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.