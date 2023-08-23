قرار فيتوريا .. استدعاء 6 لاعبين من الأهلي في منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، استقر على استدعاء 6 لاعبين من فريق الأهلي لمعسكر سبتمبر المقبل بعد التواصل معهم مؤخرًا من جانب الجهاز المعاون لمنتخب الفراعنة.

محمد فاروق: روي فيتوريا يستدعي 6 لاعبين من الأهلي لمعسكر سبتمبر

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الفراعنة على استدعاء كل من محمد الشناوي حارس فريق الأهلي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وحسين الشحات من الأهلي في معسكر المنتخب المصري في شهر سبتمبر".



وتابع: "تم التواصل مع لاعبي فريق الأهلي من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر للانتظام في معسكر سبتمبر".