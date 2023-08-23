عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يحسم مستقبل كريستو في الأهلي

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حسم مصير محمد الضاوي كريستو من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في الموسم المقبل بعد تلقيه عدة عروض محلية وعربية.

 

محمد فاروق: كولر يحسم مصير كريستو في الأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خطوة إعارة كريستو في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب سوف يظل قيده تحت السن في قائمة الأجانب ولن يؤثر على الخماسي الأجنبي الكبير بالفريق".

وكان محمد الضاوي كريستو شارك على فترات مُتباعدة مع النادي الأهلي، خلال منافسات الموسم المُنقضي مع القلعة الحمراء.

الأهلى كولر مارسيل كولر كريستو محمد الضاوي كريستو القلعة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي خلال ساعات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

في صفقة تبادلية|ناقد رياضي يكشف سبب رفض الاتحاد السكندري ضم كهربا لصفوفه

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب بحر قزوين

لأول مرة بعد شائعة وفاتها.. شيرين الشايب ترد: حرام عليكوا تروعوا الناس

حرائق الغابات تدمر نحو 200 منزل بالغرب الكندي

كييف قد تختفي من الخريطة.. ميدفيديف يتحدث عن مستقبل الشعب الأوكراني

كولر يحسم مستقبل كريستو في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. نيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

عشبة رخيصة تحميك من أخطر الأمراض وتزيد الذكاء

كيف تحمى أطفالك من عدوى القمل

سببان يزيدان من الإصابة بسرطان الثدي.. احذريهما بالكشف المبكر

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ