كولر يحسم مستقبل كريستو في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حسم مصير محمد الضاوي كريستو من الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في الموسم المقبل بعد تلقيه عدة عروض محلية وعربية.

محمد فاروق: كولر يحسم مصير كريستو في الأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خطوة إعارة كريستو في الموسم الجديد، خاصة أن اللاعب سوف يظل قيده تحت السن في قائمة الأجانب ولن يؤثر على الخماسي الأجنبي الكبير بالفريق".

وكان محمد الضاوي كريستو شارك على فترات مُتباعدة مع النادي الأهلي، خلال منافسات الموسم المُنقضي مع القلعة الحمراء.