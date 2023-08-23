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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قميص الأهلي الجديد “عامل قلبان”| ظهور صالح سليم.. وهذه قصة الخمس نجوم| اعرف الكواليس

قميص الأهلي الجديد
قميص الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، صباح أمس الثلاثاء، عن قميصه الجديد، والذي سيشارك به خلال منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

مستائين.. قميص الأهلي الجديد حديث الجماهير.. وهذا سبب ظهور نويل روبنسون في الإعلان

 

الأهلي يعلن قميصه الجديد بمشاركة نويل روبنسون

وكشف الأهلي الستار عن القميص الجديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي ظهر من خلاله نجوم الفريق وعلى رأسهم علي معلول وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

بالإضافة إلي ظهور خالد بيبو مدير الكرة، وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط، مع ظهور اليوتيوبر العالمي نويل روبنسون برفقه نجوم الأهلي في الإعلان عن القميص الجديد.

موعد طرح القميص للجماهير

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للقميص الجديد، وعلق عليه: "قميص جديد بنفس روح تحدي الفريق".

وتابع: "إليكم القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم 2023-2024، متاح لأعضاء adiClub من الآن، وفي المتاجر وأونلاين من 25 أغسطس".

شكل قميص الأهلي الجديد

واحتفظ قميص الأهلي الجديد باللون الأحمر المعتاد، مع تواجد خطوط بيضاء من الجانب، بالإضافة إلى وجود الشكل الجديد لشعار النادي الأهلي، وتضمن القميص الجديد للنادي الأهلي، عبارة نادي القرن الإفريقي من الخلف، وهو اللقب الذي توج به المارد الأحمر من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عام 2000.

وبالنسبة للنجوم والتي ترمز لبطولات الأهلي، فقد ظهر الشعار الجديد بأربعة نجوم في أعلي الشعار ترمز لبطولات الدوري التي وصلت لـ43، مع نجمة وحيدة بالأسفل تدل على بطولات دوري أبطال إفريقيا.

قميص الأهلي الجديد حديث السوشيال ميديا

وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا علي القميص الجديد للنادي الأهلي، والإعلان عنه برفقه اليوتيوبر العالمي نويل روبنسون، والذي ظهر مع لاعيبة النادي الأهلي في الإعلان.

وانزعج بعضًا من رواد السوشيال ميديا بسبب الشكل الجديد لقميص النادي الأهلي، مع كبر الشعار في منتصف القميص، مما اعتقد البعض كونه غير لائق مع قميص القلعة الحمراء.

 

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

وعلق محمود فايز، المدرب المساعد للمنتخب الأول الأسبق، على صورة قميص النادي الأهلي الجديد.

وكتب "فايز"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “رامي ربيعة اتصور وهو واقف، مع إنه وهو قاعد اشيك، وكان نفسي كولر يكون في التصوير، ولون بنطلون عبدالمنعم فاتح شويه”.

وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الأول الأسبق، “الشعار… اه… الشعار الجديد فيه درجة لون غامقة سيكه مشاكل عالم أول”.

وتابع "لم تصل للكمال ابدا ولكن اسعي له كل يوم".

ظهور صالح سليم

كما شهد فيديو تقديم التي شيرت الجديد ظهور الكابتن صالح سليم على وجوه لاعبي الفريق في أول 5 ثواني من فيديو الإعلان.

من جهة أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر الموافق الأحد المُقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولةدوري أبطال أفريقيا.

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