مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة جينوبك الكوري الجنوبي للتعاقد مع جوستافو سوزا المهاجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"يتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم البرازيلي سوزا لخط هجوم الفريق بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي ووجود كهربا وصلاح محسن في خط الهجوم".

وأضاف:" أبلغ البرازيلي جوستافو هينريك سوزا أمير توفيق مدير التعاقدات في نادي الأهلي بموافقة المدير الفني لفريقه جينوبك الكوري الجنوبي ومجلس إدارة النادي على خطوة انتقاله إلى القلعة الحمراء."



وتابع:"وصلت قيمة عرض النادى الأهلى للحصول على خدمات المحترف البرازيلى إلى 4 ملايين دولار من أجل شراء الـ4 أشهر المتبقية فى عقده مع فريق جينوبك الكورى الجنوبى".