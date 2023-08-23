غير مرحب به.. تفاصيل جديدة في فسخ عمرو وردة لعقد الرجاء المغربي

قرر عمرو وردة فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي، وذلك وفقا بتصريحاته الصحفية خلال الساعات الماضية بسبب بعض المشاكل النفسية والصحية هناك.

عمرو وردة البالغ من العمر 29 عاما، انضم بشكل رسمي إلى صفوف الرجاء الرياضي المغربي، قبل أقل من أسبوعين، عقب مغادرته صفوف أبولون ليماسول القبرصي.

وكشفت مصادر مقربة من عمرو وردة أن اللاعب اشتكي من عدم دعمه داخل الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي .

وذكرت المصادر ان المدرب الألماني جوزيف زينباور لم يرحب بالتعاقد مع عمرو وردة والانضمام الي صفوف نادي الرجاء المغربي؛ نظرا لكونه يحتاج الي مهاجم يجيد التعامل داخل مربع العمليات وهذا لا يتوافر في اللاعب.

وأشارت المصادر إلى أن عمرو وردة تلقي العديد من العروض الاحترافية فى الدوري اليوناني والقبرصي، إضافة إلى بعض الأندية في الدوري المصري؛ ما جعله يعيد النظر والتفكير فى فسخ تعاقده.

عمرو وردة غاوي مشاكل

بات عمرو وردة نجم منتخب مصر الوطني والمحترف فى صفوف نادي الرجاء المغربي، حديث الساعة في الوسط الرياضي بالمغرب؛ بعد الأنباء التي ترددت عن هروبه من الفريق الأول.

رحلة عمرو وردة مع أندية أوروبا ومنتخب مصر الأول ومسيرته، حافلة بالمغامرات التي أدت الي الإطاحة به من تلك الفرق .

صدى البلد يسلط الضوء على مغامرات عمرو وردة نجم نادي الرجاء المغربي مع الأندية والمنتخبات.

عمرو وردة والمنتخب الأولمبي



في شهر يناير عام 2013 أجري المنتخب الأولمبي معسكرا تدريبيا في تونس شهدت أولي مغامرات عمرو وردة بعد اتهامات له باقتحام غرفة في الفندق الذي تقيم فيه البعثة من قبل سائحة فرنسية كانت في الغرفة والأمن التونسي تدخل لإنهاء الأزمة.

وتم احتواء أزمة عمرو وردة وتم ترحيل اللاعب من تونس بقرار من إدارة المنتخب الأولمبي..

إلغاء صفقة عمرو وردة

في شهر أغسطس عام 2017 قور نادي فييرينسي البرتغالي إلغاء صفقة ضم عمرو وردة من نادي باوك سالونيك، بسبب ما أوردته صحيفة ريكورد البرتغالية، من شبهات تحرش من اللاعب بزوجات زملائه في الفريق البرتغالي.

وبعدها عاد عمرو وردة إلى اليونان وانضم إلى فريق آخر..

استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

فى شهر يونيو عام 2019 تم استبعاد عمرو وردة من صفوف منتخب مصر الأول الذي كان ينظّم ويشارك حينها في كأس أمم إفريقيا.

جاء ذلك عقب تورط عمرو وردة مع احدى الفتيات بعد نشر عارضة الأزياء المكسيكية ميرهان كيلار لمحادثات و تحرّش أرسلها لها اللاعب عبر واتساب.

عمرو وردة لم تتم دعوته للمشاركة في صفوف منتخب مصر الوطني حتي هذه اللحظة.

هروب عمرو وردة

كشف مصدر مقرب من المصري عمرو وردة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، حقيقة هروب اللاعب من النادي المغربي.

ووقع عمرو وردة عقدا فى شهر أغسطس الجاري عقدا للانضمام الي نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال المصدر لموقع صدى البلد:" تحدثت مع عمرو وردة منذ قليل وأكد لي أنه في المغرب ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي".

وأضاف:" عمرو أخبرني بتلقيه مكالمة من رئيس الرجاء يعبر فيها عن اندهاشه من الأنباء المنتشرة في مصر حول اختفائه".

وترددت أنباء حول تغيب عمرو وردة عن مران الرجاء وإغلاق هاتفه وعدم تواجده في مقر إقامته.

وانضم عمرو وردة إلى نادي الرجاء المغربي خلال الصيف الحالي في صفقة انتقال حر.



