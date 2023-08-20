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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد واقعة الهروب| وردة “غاوي مشاكل”.. مغامرات نجم المنتخب والرجاء المغربي لا تنتهي

عمرو وردة
عمرو وردة

بات عمرو وردة نجم منتخب مصر الوطني والمحترف فى صفوف نادي الرجاء المغربي، حديث الساعة في الوسط الرياضي بالمغرب بعد الأنباء التي ترددت عن هروبه من الفريق الأول. 

رحلة عمرو وردة مع أندية أوروبا ومنتخب مصر الأول ومسيرته، حافلة بالمغامرات التي أدت الي الإطاحة به من تلك الفرق .

 صدى البلد يسلط الضوء على مغامرات عمرو وردة نجم نادي الرجاء المغربي مع الاندية والمنتخبات. 

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عمرو وردة والمنتخب الأولمبي  
 

في شهر يناير عام 2013 أجري المنتخب الأولمبي معسكرا تدريبيا في تونس شهدت أولي مغامرات عمرو وردة بعد اتهامات له باقتحام غرفة في الفندق الذي تقيم فيه البعثة من قبل سائحة فرنسية كانت في الغرفة والأمن التونسي تدخل لإنهاء الأزمة. 

وتم احتواء أزمة عمرو وردة وتم ترحيل اللاعب من تونس بقرار من إدارة المنتخب الأولمبي..

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إلغاء صفقة عمرو وردة 

 

في شهر أغسطس عام 2017 قور نادي فييرينسي البرتغالي إلغاء صفقة ضم عمرو وردة من نادي باوك سالونيك، بسبب ما أوردته صحيفة ريكورد البرتغالية، من شبهات تحرش من اللاعب بزوجات زملائه في الفريق البرتغالي.

 وبعدها عاد عمرو وردة إلى اليونان وانضم إلى فريق آخر..

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استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

 

فى شهر يونيو عام 2019 تم استبعاد عمرو وردة من صفوف منتخب مصر الأول الذي كان ينظّم ويشارك حينها في كأس أمم إفريقيا. 

جاء ذلك عقب تورط عمرو وردة مع احدى الفتيات بعد نشر عارضة الأزياء المكسيكية ميرهان كيلار لمحادثات و تحرّش أرسلها لها اللاعب عبر واتساب.

عمرو وردة لم تتم دعوته للمشاركة في صفوف منتخب مصر الوطني حتي هذه اللحظة.

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هروب عمرو وردة

 

كشف مصدر مقرب من المصري عمرو وردة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي، حقيقة هروب اللاعب من النادي المغربي.

ووقع عمرو وردة عقدا فى شهر أغسطس الجاري عقدا للانضمام الي نادي الرجاء البيضاوي المغربي. 
وقال المصدر لموقع صدى البلد:" تحدثت مع عمرو وردة منذ قليل وأكد لي أنه في المغرب ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي".
وأضاف:" عمرو أخبرني بتلقيه مكالمة من رئيس الرجاء يعبر فيها عن اندهاشه من الأنباء المنتشرة في مصر حول اختفائه".
وترددت أنباء حول تغيب عمرو وردة عن مران الرجاء وإغلاق هاتفه وعدم تواجده في مقر إقامته.
وانضم عمرو وردة إلى نادي الرجاء المغربي خلال الصيف الحالي في صفقة انتقال حر.

يذكر أن الرجاء احتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المغربي الموسم الماضي برصيد 44 نقطة.
 

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