مهاجم اسبانيول ليس الأول .. نجوم رفضوا الانضمام إلى النادي الأهلي

رفض لاندري ديماتا مهاجم إسبانيول الإسباني الانضمام الي صفوف النادي الأهلي في ميركاتو الصيف رغم الاغراءات المالية .

وأكد مهاجم اسبانيول الاسباني لوسائل الاعلام الاسبانية، بعد رفضه عرض النادي الأهلي أنه يفضل المشروع الرياضي والاستمرار فى دوريات أوروبا عن نظيره المشروع المالي.

ويسابق النادي الأهلي لتلبية مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني في التعاقد مع مهاجم سوبر فى ميركاتو الصيف.

لاندري ديماتا مهاجم إسبانيول ليس الأول الذى رفض الانضمام الي النادي الأهلي .

صدى البلد يستعرض العديد من النجوم الذين رفضوا الانضمام الي النادي الأهلي.

نجم زامبيا يرفض التعاقد مع الأهلي

فى عام 2018 تناولت تقارير في الصحافة الجنوب أفريقية، أن اللاعب الزامبي اوجستين ميولنجا، لاعب زاناكو الزامبي رفض الانتقال للنادي الأهلي مفضلا أورلاندو بايراتس الجنوب افريقي.

وذكرت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية على لسان إدوارد ميتالي، رئيس نادي زاناكو الزامبي أن النادي الأهلي كان من بين الأندية التي ترغب في ضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

وبحسب الصحيفة فإن أوجستين قد توج بجائزة أفضل لاعب في زامبيا .

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قال موقع “win win” التونسي: “أن النادي الأهلي كان يرغب في ضم 3 لاعبين تونسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن رفض هؤلاء اللاعبين”.

وتابع: “مدافع المنتخب التونسي منتصر الطالبي أغلق الباب أمام عرض قدّمه الأهلي المصري لانتدابه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضاف: “الطالبي يُعد اللاعب التونسي الثالث الذي يرفض الانتقال إلى الأهلي المصري فى صيف 2022، بعد ثنائي الترجي الرياضي، وهم محمد علي بن رمضان وجيلان الشعلالي”.

وأكمل: “الأهلي وصيف بطل أفريقيا 2022، حاول التواصل مع بن رمضان البالغ من العمر 22 عاماً، إلا إن اللاعب رفض المقترح بشكل رسمي، كونه يُفضّل خوض تجربة احترفية أوروبية”.

واختتم: “الأهلي يرغب في التعاقد مع لاعبين مميزين في وسط الملعب لإمكانية رحيل ديانج هذا الصيف لكن جيلان الشعلالي فضّل عدم الانضمام إلى بطل مصر التاريخي خلال نافذة الانتقالات الصيفية 2022”.

مهاجم اسبانيول يفضل دوريات أوروبا

أكد تقرير صحفي، رفض البلجيكي لاندري ديماتا، مهاجم فريق إسبانيول الإسباني، عرضا مغريا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ديماتا رفض عرضا بملايين الدولارات من النادي الأهلي، ويمتلك عدة عروض أوروبية من فرنسا وبلجيكا وتركيا وسويسرا، ومن المقرر حسم وجهته المقبلة الأسبوع المقبل.

وأضافت أن رفض ديماتا عرض الأهلي بسبب تفاضيل مهاجم إسبانيول المشروع الرياضي على المشروع المالي.

ولفتت إلى أن إسبانبول يتوقع أن تنتعش خزينته بمبلغ مليوني يورو من وراء رحيل مهاجمه البلجيكي ديماتا.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل عدد من المهاجمين في الميركاتو الجاري أخرهم محمد شريف إلى الخليج السعودي.