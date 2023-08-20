الأسوأ قادم| 3 سيناريوهات لإدارة الزمالك بعد هوجة الاستقالات.. هل تقودها لجنة مؤقتة؟

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة التقدم باستقالته ونشر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته من عضوية نادي الزمالك من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهدان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك استقالته من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها نادي الزمالك دفعت المجلس للاقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي وسيتم تعيين لجنة مؤقتة لادارة شؤن نادي الزمالك لحين اجراء الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر القادم وستتعهد اللجنة الجديدة لإدارة نادي الزمالك بعدم الترشح في الانتخابات القادمة، حيث سيتم إشرافها على إجراءات الجمعية العمومية القادمة المنتظر عقدها.

وستدعو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك للإنتخابات من لحظة تسلمها المهمة بشكل رسمى وحتى 31 اكتوبر المقبل وستقام الانتخابات بعد الدعوة بـ45 يوما.

3 سيناريوهات

السيناريو الأول في نادي الزمالك يتضمن تكليف المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالدعوة لجمعية عمومية عادية وانتخاب مجلس إدارة جديدة لمدة 4 سنوات حتى 2027 والسيناريو الثاني يشمل تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لمدة عام ثم الدعوة لانتخاب مجلس جديد ويعتبر السيناريو الثالث الأسوأ ويتمثل فى عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل من الاستقالة خلال أسبوع وإذا لم يتم الرجوع عن الاستقالة ستكون الاستقالة مقبولة من الجهة الإدارية

لجنة مؤقتة فى الزمالك

قال الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد يكشف خارطة الطريق المنتظرة في الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة: " لجنه معينه من 3 أشخاص وفقا للائحة الاسترشادية ستدعو للانتخابات فور تسلمها المهمة حتى 31 أكتوبر ومن ثم عقد الانتخابات بعد الموعد بحد أقصى خلال 45 يوما "