بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي لتمديد تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن يوقع كولر على عقده الجديد بعد عودته للقاهرة الأربعاء المقبل قادما من سويسرا بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها عقب مباراة المصري في دور ال 8 لبطولة كاس مصر التي أقيمت يوم 3 أغسطس الجاري.



ويتابع كولر خلال فترة الإجازة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

وحدد الجهاز الطبي يوم 24 و 25 أغسطس الجاري موعدا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين استعدادا للموسم الجديد بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

أبرز بنود عقد كولر الجديد مع الأهلي

تضمن عقد التجديد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

كما شمل عقد التجديد زيادة راتب السويسري مارسيل كولر الي مايقرب من 185 الف دولار بداية من الموسم الجديد بدلا من 160 الف دولار



وتم ايضا إضافة بند يسمح للمدرب السويسري مارسيل كولر والأهلي بإخطار اي طرف للثاني قبل بداية الموسم الأخير بفسخ العقد بدون شرط جزائي

كما تم اضافة الشرط الجزائي فى عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي لمدة شهرين على كل طرف حال فسخ عقد في المدة غير المحددة في العقد.

بند مثير في عقد تجديد كولر مع الأهلي



اشترط مارسيل كولر مدرب الأهلي، وضع وصياغة بند في عقده ينص على أحقيته الكاملة في اختيار جهازه المعاون وإجراء تعديلات عليه في اي وقت، وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز الطبي والإداري

شرط كولر جاء بعدما قرر النادي الأهلي رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وأخطر مارسيل كولر بضرورة رحيله بناء على رغبة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

مارسيل كولر طلب إضافة مدرب مساعد في جهازه يتولي منصب المدرب المساعد وشق خاص بتحليل المباريات بجانب ياسين المكياري محلل الاداء الحالي.