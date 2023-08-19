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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

زيزو
زيزو

اشتعلت أزمة انتقال أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك لصفوف فريق الشباب السعودي بعد تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء وإصرار النادي السعودي على التعاقد معه في ميركاتو الصيف.

ورغم رفض نادي الزمالك انتقال زيزو لصفوف الشباب السعودي الا ان اللاعب يتمسك بالرحيل والتواجد ضمن نجوم العالم فى الدوري السعودي.

نادي الشباب السعودي منح زيزو ونادي الزمالك مهلة 24 ساعة من اجل حسم انتقال اللاعب الي الدوري السعودي. 

صدى البلد يستعرض تطورات خطيرة فى ازمة انتقال زيزو الي الشباب السعودي.

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جولات مكوكية لوالد زيزو

غادر والد زيزو خلال الساعات الماضية إلي السعودية للاتفاق مع الشباب السعودي وأنهي كافة الأمور الخاصة بانتقال نجله إلي الشباب السعودي.  


راتب زيزو سوف يصل وفقا للاتفاق مع نادي الشباب السعودي إلي 3.5 مليون دولار في الموسم بإجمال 10 مليون و500 ألف دولار في 3 سنوات


زيزو وقع العقود للانتقال الي صفوف الشباب السعودي ويضغط على الزمالك من أجل الموافقة على رحيله.

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الشباب السعودي يتمسك بضم زيزو

فجر تركي الغامدي، الصحفي السعودي بصحيفة "الرياض" السعودية، مفاجأة مدوية بشأن توقف مفاوضات الشباب السعودي مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


وكتب الغامدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلاً: " لا صحة لما يتردد في بعض وسائل الاعلام المصرية بأن الشباب صرف النظر عن النجم "زيزو" بسبب رفض إدارة الزمالك بيع عقده".


وأضاف: "مازالت المفاوضات مستمرة  وايجابية في ظل رغبة اللاعب القوية بالإنتقال، والله يتمم على خير".

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الشباب يضع مهلة لحسم ضم زيزو 
 

منحت ادارة نادي الشباب السعودي أحمد سيد زيزو و والده والزمالك مهلة للرد على العرض لانتقال اللاعب الي صفوف الفريق السعودي.


كان نادي الشباب السعودي ارسل عرضا الي نادي الزمالك تخطي حاجز ال 7 مليون دولار اضافة الي راتب زيزو والذى يبلغ 3 مليون دولار.


واخطر نادي الشباب السعودي زيزو ووالده اضافة الي نادي الزمالك بان اخر موعد للرد على عرض انتقال اللاعب الي الدوري السعودي غدا الأحد.


كانت تقارير اعلامية كشفت عن وضع نادي الشباب السعودي الجنوب افريقي بيرسي تاو نجم النادي الأهلي بديلا لزيزو حال فشل صفقة الزمالك.

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بند مفاجئ في أزمة زيزو

كشف هشام حنفى نجم الاهلي السابق عن تطورات مفاوضات نادي الشباب السعودي مع اللاعب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب هشام حنفى نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "أنباء تشير إلى رحيل زيزو لنادي الشباب السعودي ولا يوجد اي بند يلزم اللاعب العودة للزمالك في حالة العودة لمصر".

زيزو الشباب السعودي الزمالك بيرسي تاو الأهلى الدوري السعودي

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