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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب مصر السابق يحصل على الجنسية الكولومبية .. شاهد

محمود فايز
محمود فايز

حصل محمود فايز المدرب المساعد السابق ل منتخب مصر الوطني ضمن الجهاز الفني الذى قاده الأرجنتيني هيكتور كوبر والذى ساهم فى بلوغ الفراعنة الكبار مونديال روسيا 2018.

ويشغل حاليا محمود فايز منصب المدرب المساعد لمنتخب سوريا رفقة الجهاز الفني بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر ويرافقه عصام الحضري مدرب حراس المرمي .  

ونشر محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني صورا له اثناء تواجده فى كولومبيا وحصوله على الجنسية الكولومبية ودون أعلاها: شكرا لك كولومبيا على كل شيء .. لقد كان شرفاً دائماً أن أكون كولومبياً.. 

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السيرة الذاتية لمدرب منتخب مصر محمود فايز 

وتزوج محمود فايز من سيدة كولومبية وقضى معظم سنوات حياته فى أمريكا الجنوبية قبل الانتقال إلى عدد من البلدان الأخرى فى أوروبا وآسيا كمترجم ومحلل أداء ومساعد مدرب لعدد من أبرز المديرين الفنيين مثل الكولومبى ماتورانا والإسبانى كيكى فلوريس والكولومبى هيجيتا والأرجنتينى جابرييل كالديرون.
وحصل محمود فايز على العديد من شهادات التدريب منها أنه مدرب معتمد حاصل على شهادات التدريب D وC من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم ومُعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا وأيضاً محلل مُعتمد، حاصل على شهادات فى التحليل التكتيكى والتقنى والبدنى والتحليل بالفيديو من جامعة جرانادا بإسبانيا، ويمتلك خبرة طويلة فى العمل على عدد من أهم برامج تحليل بيانات ومعدلات أداء اللاعبين.

وعلى المستوى العملى عمل كمساعد مدرب ومترجم لغة إسبانية ومحلل أداء فى نادى العين الإماراتى مع المدير الفنى الأوروجوايانى خورخى فوساتى، ثم الإسبانى كيكى فلوريس 2013- 2014، وحاصل على منحة فى الإعداد البدنى بنادى فالنسيا الإسبانى 2014، ومترجم لغة إسبانية مع المنتخب البحرينى وقت المدير الفنى الأرجنتينى جابرييل كالديرون 2012- 2013، ومساعد مدرب ومترجم لغة إسبانية ومحلل أداء فى نادى النصر السعودى مع المدير الفنى الكولومبى فرانشيسكو ماتورانا 2011- 2012.
وتولى المدرب المصرى مساعداً للمدير الفنى لفريق 20 سنة بنادى أتليتيكو ناسيونال الكولومبى عام 2010، ومدرب فريق 14 سنة بأكاديمية ميديلين لكرة القدم فى كولومبيا 2008- 2009.
 

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