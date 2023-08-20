الجبلاية على صفيح ساخن| "خناقة" على رحيل رئيس لجنة الحكام.. واتحاد الكرة يخطط لإقصائه

باتت أيام البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة معدودة بعد الهجوم الضاري علي الخواجة الي جانب تكبيده خزينة الجبلاية آلاف الدولارات دون تحقيق أي تطور ملموس في التحكيم.

وينتظر البرتغالي فيتور بيريرا عقد جلسة مع مسؤلى اتحاد الكرة لوضع الرتوش الأخيرة بشأن فسخ عقده من عدمه.

وشهدت الآونة الأخيرة خلافا حادا بين اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة والمهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات حول الاطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا.

صدى البلد يستعرض أزمة رحيل البرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام.



مخطط ثروت سويلم لإقصاء بيريرا

يقود اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة لوبي الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام فى قادم الأيام.



ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة يخطط لاقصاء بيريرا من منصبه والاستعانة بأحد أصدقاءه من خبراء التحكيم السابقين كي يحل بديلا.



وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة الاستعانة بخدمات أخد الثنائي جمال الغندور وسمير عثمان من اجل تولى منصب رئيس لجنة الحكام فى حال الاطاحة بالبرتغالي بيريرا.



واستغل اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة تلويح البرتغالي فيتور بيريرا بفسخ عقده استنادا الي تأخر حصوله على مستحقاته المالية فى الشهور الأخيرة وتواصل مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة من أجل الاطاحة بالخواجة من منصبه.



وأبدي ثروت سويلم استياءه من منح اتحاد الكرة راتبا للبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الذى تخطي 120 ألف دولار.



وشدد سويلم لمسؤولي الجبلاية على انه يجب أن يكون رئيس لجنة الحكام مصريًا ويعرف ثقافة التحكيم المصري على غرار جمال الغندور وسمير عثمان.



واشار ثروت سويلم لمسؤولي الجبلاية الي انه لو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري.



وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة اسماء لخلافة البرتغالي فيتور بيريرا جاء أبرزها : سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة وجمال الغندور.

عامر حسين يرفض استبعاد بيريرا



رفض عامر حسين عضو مجلس الادارة المشرف علي المسابقات دعوات اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الاندية برحيل بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتمسك عامر حسين بوجود بيريرا لعدم وجود اية فائدة منه وطلب من اللواء ثروت سويلم تخفيف الهجوم علي البرتغالي الأمر الذى تسبب في خلاف بين ثنائي رابطة الأندية المحترفة.

اتحاد الكرة وفسخ تعاقد بيريرا



يضع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الرتوش الاخيرة للاطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام والاستعانة بالكوادر المصرية.



ورفض اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بخدمات الحرس القديم في مجال التحكيم بعد اقصاء بيريرا من منصبه.



وبات بيريرا على حافة مغادرة القاهرة والعودة الي بلاده فيما ينتظر اتحاد الكرة عقد جلسة مع الخواجة فى قادم الايام من اجل حسم رحيله عن مبنى الجبلاية.

أسباب فسخ التعاقد مع بيريرا



أول الأسباب السخط الذى يسود داخل اتحاد الكرة على بيريرا ويدرس بالفعل فسخ التعاقد معه وجاء ثانى الأسباب عندما حل فيتور بيريرا ضيفا على الاعلامي سيف زاهر بدون إذن اتحاد الكرة وثالث الأسباب يتمثل في تصريح بيريرا أن وجود ٢٠٠ حكم مصري في جميع الدرجات "سلطة" الامر الذى أغضب مسؤولي اتحاد الكرة ورابع الأسباب تصريحات بيريرا التليفزيونية أنه لم يقم بأي دور في لجنة الحكام وهو ما أغضب المسؤولين ووضعهم في حالة حرج.

وخامس الأسباب شملت عدم التزام بيريرا فى مواعيده وحضوره الى مقر الجبلاية متأخرا وعدم قيامه بأول دور لتطوير الحكام والسبب الأخير تضمن رغبة اتحاد الكرة في توفير راتب بيريرا الذي يصل إلى 18 ألف دولار اضافة الي 12 ألف دولار للإقامة في فندق ماريوت ما يكبد خزينة الجبلاية المزيد من العملة الصعبة.