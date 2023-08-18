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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

زيزو واحمد فتوح
زيزو واحمد فتوح

ضرب الفشل الإداري جدران نادي الزمالك خلال الموسم الحالي في مختلف اللعبات ما تسبب في ضياع صفقات من القلعة البيضاء في ميركاتو الصيف.   

الأخطاء الإدارية داخل نادي الزمالك شكلت خطرًا على صفقات اللاعبين وباتت معضلة داخل جدران البيت الأبيض.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأخطاء الإدارية داخل نادي الزمالك خلال الآونة الأخيرة.

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الصفقة طارت من الزمالك 

أولى أزمات الفشل الإداري داخل نادي الزمالك تمثلت في عقد أحمد أيمن منصور مدافع الفريق، الذي انتقل مجانًا لصفوف نادي المصري البورسعيدي بعد انتهاء إعارته لنادي طلائع الجيش في الموسم الماضي.

وقام أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك بإعارة أحمد أيمن منصور إلى طلائع الجيش لمدة موسم و تم توقيع عقد مع اللاعب لتجديد عقده”.

أمير مرتضى لم يتذكر توثيق عقد اللاعب قبل إعارته من نادي الزمالك إلى طلائع الجيش وبذلك رحل اللاعب مجانًا”.

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المصري يخطف لاعب الزمالك 
 

وتواصلت الأخطاء الإدارية داخل نادي الزمالك والتي ظهرت في عقد أحمد عيد لاعب الفريق، الذي انتقل مجانًا لصفوف نادي المصري البورسعيدي بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي في الموسم الماضي.

انتقال اللاعب الي النادي المصري جاء إثر خطأ إداري لـ أمير مرتضى منصور تسبب في رحيل أحمد عيد عن الزمالك مجانًا.

أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك قام بإعارة أحمد عيد في بداية الموسم الماضي وكان يتبقى في عقد اللاعب موسم وقتها ولم يتذكر تجديد عقد اللاعب قبل إعارته”.

أمير مرتضى قام بإعارة أخر موسم في عقد أحمد عيد وبالتالي أصبح اللاعب حرًا وانتقاله إلي المصري مجانا وصفقة انتقال حر بالفعل”.

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أزمة حارس الزمالك الشاب 
 

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن مصير الحارس أحمد نادر السيد العائد من الإعارة مع فريق فنزويلا البرتغالي.

ميدو كشف أن الحارس لم يقوم بتجديد عقده مع الزمالك قبل الخروج إعارة مؤكدا أن عودة الحارس الى الزمالك تطلب توقيع عقود جديدة وقيد جديد وبالتالي سوف تواجه أزمة إيقاف القيد الحالية.

وواصل أن الأخطاء داخل الزمالك لا تزال مستمر وتسبب العديد من الأزمات داخل الفريق ورحيل العديد من اللاعبين.

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أزمة البطولة العربية لليد 

 

تسببت الأخطاء الإدارية فى نشوب أزمة في البطولة العربية لليد حيث طلب الاتحاد الدولي والاتحاد العربي لكرة اليد من نادي الزمالك دفع 3000 فرنك سويسري، لمشاركة كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد والزمالك السابق، والمنضم حديثًا إلى نادي الصفا السعودي، مع الزمالك في منافسات البطولة العربية للأندية .

أكد هنداوي، أنه سيشارك مع الزمالك في البطولة بدون مقابل حيث إن هذا واجبه تجاه النادي، وقد حدث اتفاق بين اللاعب ونادي الصفا الذي انتقل إليه بداية من هذا الموسم على مشاركته مع القلعة البيضاء في البطولة.
 

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