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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

زيزو واحمد فتوح
زيزو واحمد فتوح

وجه أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك صدمة كبيرة الي عشاق الفارس الأبيض حول الأزمة المالية التي يشهدها النادي وإيقاف القيد.

ميدو أطلق تصريحات نارية عبر برنامجه التليفزيوني جاءت محبطة لعشاق القلعة البيضاء فى ظل الازمات المالية التي يمر بها البيت الأبيض فى الآونة الأخيرة. 

وكشف أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية فى نادي الزمالك عن عقد مجلس ادارة القلعة البيضاء جلسة مع والد احمد سيد زيزو لحسم أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب. 

 

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صدى البلد يرصد تصريحات عضو اللجنة الفنية فى نادي الزمالك.  

قال ميدو عبر برنامجه فى احدى القنوات الفضائية : الزمالك معاه دلوقتي كل اللي معاه 30 أو 35 مليون جنيه ونادي الزمالك اتفق مع محمد صبحي وأحمد فتوح على تجديد عقد الثنائي. 

تابع أحمد حسام ميدو  : الزمالك هيدفع من الفلوس دي مستحقات لاعبيه المتأخرة، ومستحقات أوسوريو، وكذلك تجديد عقدي محمد صبحي وأحمد فتوح"

و اضاف أحمد حسام ميدو: ليس هناك تقصير من أي شخص داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لحل أزمة الزمالك الحالية، لكن المشاكل كبيرة جدا. 

واستطرد أحمد حسام ميدو: زيزو ووالده كان عندهم جلسة مع مسؤولي الزمالك، وكان زيزو له بعض المستحقات المتأخرة التي طالب بها، ومجلس الزمالك وعد بصرف تلك المستحقات الأسبوع المقبل"

 وزاد أحمد حسام ميدو: الزمالك هيصرف بكرة 500 ألف دولار، والفلوس دي الزمالك هيصرف بيها مستحقات اللاعبين المتأخرة، ومستحقات خوان كارلوس أوسوريو، والزمالك كل الفلوس اللي معاه دلوقتي 30 أو 35 مليون جنيه.

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أزمة قيد الزمالك 

أكمل أحمد حسام ميدو: أشك إن الزمالك سينهي أزمة إيقاف القيد، مستحيل فك أزمة إيقاف القيد ودفع غرامتي أتشيمبونج وسبورتنج لشبونة في الوقت الحالي، كان المفروض في مستحقات وموارد مالية جديدة، تدخل النادي قبل شهر أكتوبر لكن ده محصلش، وده بيصعب حل أزمة إيقاف القيد وهيخلي الموضوع مستحيل"

واختتم أحمد حسام ميدو حديثه قائلا: عشان أكون صريح مع جمهور الزمالك، هكون متفاجئ لو الزمالك قدر يحل أزمة إيقاف القيد، لكن الموضوع صعب جدا، الزمالك قادر على المنافسة رغم تلك الأزمة وولاد النادي هيفضلوا وراه"

الزمالك ميدو زيزو محمد صبحي أوسوريو أتشيمبونج

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