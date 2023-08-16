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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننشر أسباب إعفاء مدرب منتخب مصر لـ محمد صلاح من معسكر سبتمبر

محمد صلاح
محمد صلاح

 يتجه البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لإعفاء محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول الإنجليزي من المشاركة في معسكر سبتمبر المقبل.

معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل سوف يتخلله خوض مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، أما المباراة الثانية ستكون ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر.

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أسباب إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر فى سبتمبر 

وجاءت أسباب إعفاء مدرب منتخب مصر روي فيتوريا محمد صلاح من معسكر سبتمبر القادم لكون مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل، بعد أن حسم الفراعنة بطاقة التأهل لأمم أفريقيا متصدرا المجموعة.

 

ويدرس فيتوريا مدرب منتخب مصر في مباراة تونس الودية تجربة بعض العناصر الجديدة، إلى جانب تجهيز أكثر من بديل كفء لمحمد صلاح تحسبا لغيابه عن التشكيلة الأساسية في أي وقت.

 

أيضا يرغب فيتوريا في كسب ود الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أمل الحصول على موافقاتهم بالسماح للاعب بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الاول نظيره التونسي، يوم 12 سبتمبر القادم في القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

 

وحسم كلا المنتخبين مصر و تونس التأهل رسمياً إلى كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بـ كوت ديفوار.

 

وفاز منتخب مصر الاول على نظيره الغيني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير في مراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وما عزز ايضا من اسباب اعفاء مدرب منتخب مصر الاول البرتغالي روي فيتوريا محمد صلاح من المشاركة فى معسكر شهر سبتمبر المقبل ارتباط اللاعب يخوض فريق ليفربول الانجليزي 3 مواجهات هامة فى شهر سبتمبر المقبل امام وولفرهامبتون ووست هام وتوتنهام

ويعلم البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني عدم موافقة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي على التخلي عن خدمات محمد صلاح في ظل المنافسة الشرسة فى بطولة الدوري الإنجليزي. 

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