مشاكل نفسية وصحية|قرار مفاجئ من عمرو وردة بشأن مستقبله مع الرجاء المغربي

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن اللاعب المصري عمرو وردة قرر فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي، وذلك بسبب بعض المشاكل النفسية والصحية هناك.

ونقل حتحوت عن عمرو وردة قوله: «شعرت ببعض المشاكل النفسية والصحية منذ انتقالي لفريق الرجاء، وشعرت بعدم وجود دعم لي داخل النادي خاصة بعد الأنباء التي ترددت الفترة الأخيرة بشأن اختفائي وعدم التزامي مع الفريق».

عمرو وردة قرر فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

وأضاف وردة: «أشعر أن على عاتقي بعض الضغوطات التي تصعب علي التأقلم والانسجام والاستمرار مع الفريق، واتخذت قراري بعد التشاور مع إدارة النادي بفسخ تعاقدي معهم بالتراضي».

وتابع قائلًا: «سأعيد النظر مرة أخرى في العروض التي كنت أمتلكها قبل الانضمام للرجاء، هناك بعض العروض من اليونان وقبرص.. وأحتاج لفترة هدوء قبل النظر في العروض واتخاذ أي قرار جديد».