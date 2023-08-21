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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زيزو مش للبيع .. نجوم الزمالك يرفضون رحيله.. والسوبر ستار يحسم الجدل

زيزو
زيزو

رفض نجوم نادي الزمالك السابقين رحيل أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء الي صفوف نادي الشباب السعودي في ميركاتو الصيف. 

وتلقي نادي الزمالك عرضا من نظيره الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو في ميركاتو الصيف نظير 8 مليون دولار على ان يحصل اللاعب على راتب سنوي يصل الي 3 مليون دولار. 

وحسم زيزو الجدل حول رحيله عن نادي الزمالك إلي صفوف الشباب السعودي وأعلن بقاءه ضمن كتيبة القلعة البيضاء.  

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زيزو مش للبيع 

أكد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو مش للبيع ومش هيمشي للزمالك، وسنحارب أي شخص سيتخذ قرارا بـ بيعه".

وأعلن أحمد حسام ميدو، عقده لجلسة خاصة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث خارطة الطريق الجديدة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد عودتي إلى مصر سأعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث خطة مستقبل نادي الزمالك".

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رحيل زيزو مرفوض 


أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أنه يرفض رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب حاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أرفض رحيل أحمد زيزو عن نادي الزمالك لأنه من أهم القوام الأساسي ومن أفضل اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي ".

وتابع: "أتمنى إلا يتأثر فريق الكرة بنادي الزمالك بحالة عدم الاستقرار الإداري في الفترة المقبلة ".

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زيزو يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك  

 

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب زيزو: “للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليا، أولا كل الشكر علي الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص ، كل ما اثار الأيام الماضية علي ان رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو الا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا و الله اعلم من كان مصدرها”.

وتابع: “رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحه نادي الزمالك وجماهيره ، و اذا كانت رغبت جماهير نادي الزمالك و اداره النادي في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية او أيا كان السبب سأكون انا اول داعم لهذا القرار أضاف نجم الزمالك: ولكن ، رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في اوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح ، 

واستطرد نجم الزمالك: يجب ان تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لن يقدر عليه بشر يجب ان تعلم جماهير نادي الزمالك ان لاعبين الفريق يتحملون جزء من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع اكثر سوء ،

وقال زيزو أيضا: تعودت ان أكون صريحا و ان اتق الله في كل كلمه و كل موقف مهما كانت عواقبه ، ما مضي فا هو ماضي و يجب ان نتكاتف من اجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك”.

زيزو الزمالك الشباب السعودي ميدو وزير الشباب والرياضة محمد صلاح

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