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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي .. دوري السوبر الأفريقي يواجه شبح التأجيل لسببين

دوري السوبر الإفريقي
دوري السوبر الإفريقي

يواجه انطلاق منافسات دوري السوبر الإفريقي بمشاركة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي و 7 فرق بالقارة السمراء شبح التأجيل.  

ويسود اتجاه قوي داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لتأجيل بطولة السوبر الإفريقي بمشاركة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي و 7 فرق بالقارة السمراء نظرا لعدم وجود رعاة في البطولة بنسختها الأولي. 

كما تواجه بطولة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي و 7 فرق بالقارة السمراء أزمة فى استدعاء اللاعبين الدوليين المشاركين ضمن صفوف فرقهم للمشاركة خلال فترات الاجندة الدولية لمنتخبات بلادهم.   

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الأهلي يستعد للمشاركة فى بطولة السوبر الإفريقي 

 

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وشركة خاصة مقرها في رواندا لإدارة المسابقة.

ويسعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتعظيم موارده المالية بالاشتراك مع الأندية، من خلال إقامة بطولة مستحدثة بمشاركة النادي الأهلي بشكل جديد في القارة السمراء.

وتقام البطولة مجمعة بمشاركة النادي الأهلي على نظام كأس العالم للأندية من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023 ولكن بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، كما سينظم النادي مبارياته كأنه ينظم مباراة في كأس العالم للأندية.


وتجري مراسم قرعة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة النادي الأهلي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بمشاركة ممثلي جميع الأندية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، ولم يتحدد مكان إقامتها حتى الآن.

وتقام بطولة دورى السوبر الافريقي بمشاركة ثمان فرق هى النادي الأهلي والوداد المغربي والترجي الرياضي والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي و سيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب إفريقي و إنيمبا النيجيري.

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أزمة الدورى الجديد 

يواجه الدوري المصري في الموسم القادم العديد من التأجيلات بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي فى الفترة بين 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر.

النادي الأهلي سيخوض 6 مباريات أفريقية في دوري السوبر خلال 22 يوما فقط.

مشاركة النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الافريقي سوف تجبر ادارة المسابقات في رابطة الاندية المحترفة على تأجيل منافسات بطولة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد. 
 

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