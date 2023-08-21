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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الجيم.. إمام عاشور يؤدي تمرينات شاقة

امام عاشور
امام عاشور

شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وظهر إمام عاشور عبر خاصية إستوري من داخل الجيم وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة تبرز لياقة جسمه.

 

وينتظر عشاق النادي الأهلي في كل مكان، قرعة كأس العالم للأندية والتي تضع الأهلي لأول مرة في مواجهات تاريخية مع فرق قارية بمستويات عالمية بعد الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية في الفترة الأخيرة.

الأهلي.. طموح يتجدد وسط الكبار 

ويدخل الأهلي هذه البطولة للمرة الرابعة على التوالي بعدما حصل خلال الثلاث نسخ الأخيرة على برونزيتين وعلى المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالمغرب.

 

ويطمح الأهلي في الوصول للنهائي العالمي للمرة الأولى في تاريخه، بينما ما ينتظره من المصاعب هذه المرة أكثر من المرات السابقة.

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