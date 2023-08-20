قبل انتقاله إلى الأهلي.. حسين لبيب يكشف مفاجأة عن عقد إمام عاشور

قال حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، إن إمام عاشور هو لاعب ذو خامة طيبة وصغير في السن، وأنه تم تجديد عقده في أثناء فترة رئاسته للنادي؛ بسبب كفاءته كواحد من أفضل اللاعبين في مصر.

وأكد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" لم يتم توثيق عقد اللاعب بشكل نهائي بعد رحيله عن إدارة النادي، وتم ترك الأمر؛ حتى أصبح اللاعب في موقف قوي، إما أن يجدد بالرقم الذي يحبه، أو يرحل، ووقتها أصبح في موقف قوي.

وأضاف:" تركت نادي الزمالك قبل تسليمه للمجلس المستقيل، وبه عقدين، عقد إمام عاشور، وعقد عبد الله جمعة، وكان ينقصهما التوثيق، والمجلس قام بتوثيق عقد عبد الله جمعة، ولم يوثق عقد عاشور، ولا أعلم السبب.

وأكمل حديثه: “إمام عاشور لاعب زملكاوي يحب الزمالك، وكنت أتمنى أن يكمل مسيرته في النادي، ولكن ربما لما يكن لدي الإدارة نية في تقديره بالقيمة المادية المطلوبة”، مضيفا:" حزين لرحيله عن النادي، ده لاعب ما يتسبش".