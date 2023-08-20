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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسين لبيب: إمام عاشور زملكاوي ويحب القلعة البيضاء وحزين لرحيله

حسين لبيب
حسين لبيب

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، عن آرائه بشأن عدة مسائل تتعلق بالنادي، مؤكدا أن لديه حلا لإنهاء أزمة القيد في النادي عن طريق دفع الديون والمديونيات المتراكمة وإدارة ملف الغرامات بشكل محترف، مشيرا إلى ضرورة توفير الأموال لإعادة تأهيل وتدعيم الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين جدد.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن إمام عاشور هو لاعب ذو خامة طيبة وصغير في السن، وأنه تم تجديد عقده أثناء فترة رئاسته للنادي بسبب كفاءته كواحد من أفضل اللاعبين في مصر.

 وأضاف أنه لم يتم توثيق عقد اللاعب بشكل نهائي بعد رحيله عن إدارة النادي، وتم ترك الأمر حتي أصبح اللاعب في موقف قوي إما أنا يجدد بالرقم الذي يحبه أو يرحل ووقتها أصبح في موقف قوي.

وأكمل:" إمام عاشور لاعب زملكاوي يحب الزمالك وكنت أتمني أن يكمل مسيرته في النادي ولكن بما لما يكن لدي الإدارة نية في تقديره بالقيمة المادية المطلوبة، مضيفا:" حزين لرحيله عن النادي لاعب ميتسبش".

أبدى استياءه من تسريب عقود لاعبي الزمالك، معتبرًا هذا الأمر غير آدمي ويتعارض مع المبادئ والأخلاق، لأنه يتضمن معلومات شخصية حساسة حول اللاعبين ورواتبهم.

 


 

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