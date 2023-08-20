حسين لبيب: أساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك

قال حسين لبيب، الرئيس السابق لنادي الزمالك، إن إجراء الانتخابات في النادي، لا يمكن أن تتم مباشرة، وإنه يلزم وجود لجنة ثلاثية لإدارة النادي خلال هذه الفترة.

وعن إمكانية توليه منصب في الإدارة الثلاثية لنادي الزمالك، أكد أن رموز النادي تعاونوا في الفترة الأخيرة؛ لأن الوضع الحالي للنادي لم يكن مرضيًا خلال الـ 90 يومًا الماضية، مضيفا: "أساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك، ويجب أن نتكاتف في هذا التوقيت".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، قال إنه سيكون ممتنًا لتكليفه بأي مسؤولية داخل النادي، مشيرًا إلى أن تاريخه يدل على التزامه واهتمامه بمصلحة النادي.