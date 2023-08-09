مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي نشر بيان للرد على ما وصفه ببعض النقاط ضد ما أثاره مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قد صرح، ب تمرد شيكابالا بسبب المستحقات المتأخرة وطالبه بالتدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس من أجل سداد الغرامة الموقعة على النادي بسبب قيمة صفقة شراء اللاعب من سبورتنج لشبونة.

بيان شيكابالا

جماهير نادي الزمالك العظيمة،، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ،

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